Что обязательно нужно сделать с клубникой весной: урожая может совсем не быть

Клубника – самая ранняя из садовых ягод, которая начинает созревать уже в конце мая. Поэтому заботиться о ней нужно уже, чтобы получить действительно хороший урожай и обеспечить себе большие, сочные и действительно сладкие ягоды.

Если вы упустите этот важный этап, урожай может вас разочаровать. Чтобы этого не произошло, OBOZ.UA узнал, что советуют эксперты успеть сделать на клубничной грядке уже в апреле.

Прежде всего позаботьтесь о подкормках. Клубника растет на одном и том же месте несколько лет, поэтому постепенно истощает землю. Необходимые ей вещества нужно вносить регулярно, чтобы избежать этого.

Пока происходит активный рост молодых листьев, обеспечьте ягодам достаточно азота. Он содержится в аммиачной селитре или карбамиде. Разведите 1 столовую ложку любого из этих веществ в 10 литрах воды и полейте этой смесью грядку. Данного количества хватит на 10-20 кустов – в зависимости от потребности растения в азоте.

Упомянутые вещества можно вносить и сухим способом. Рассыпьте 1 столовую ложку удобрения по поверхности земли и вкопайте ее на маленькую глубину. Азот постепенно будет растворяться и усваиваться с каждым поливом или дождем.

Из органических удобрений для ранней подкормки подойдут настоянные куриный помет или коровяк. 1 кг сухой массы следует развести в 10 литрах воды и настаивать в темном и теплом месте 4 суток. После этого концентрат нужно развести чистой водой в соотношении 1:5 и полить им клубнику под корень.

Когда на растении появятся бутоны, ему понадобится подкормка калием. Чтобы обеспечить веществом 10-20 кустов, растворите 1 чайную ложку любого калийного удобрения в 10 литрах воды – смесь для полива готова.

Также калий содержится в золе. Ее можно подсыпать под кусты клубники или настоять 1 кг сухой золы на 10 литрах воды в течение двух суток и щедро опрыскать полученной жидкостью растения. Это также должно помочь в борьбе с вредителями.

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