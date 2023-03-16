Что нужно выбросить из дома весной: смело можно назвать хламом

Весна, а особенно период в канун Пасхи, очень благоприятное время, чтобы избавиться от лишнего. В народе говорят, что старые, непригодные, сломанные или изношенные вещи негативно влияют на атмосферу в доме и могут даже отнять у человека жизненные силы.

Видео дня

Накопление хлама, по приметам, может "блокировать" приход в дом всего нового и положительного. Что нужно выбросить из дома весной, разбирался OBOZREVATEL.

Старые вещи могут буквально заставить вас "погрязнуть в прошлом". К примеру, у вас есть желание и возможность купить новые джинсы, но вы их не покупаете, потому что старые еще не износились. Хотя фактически те джинсы уже "свое отжили", немного потеряли форму, несколько лет как вышли из моды и их давно уже можно было бы отправить в мусорный бак.

С точки зрения психологии, надев новую, хорошо подходящую вещь, человек чувствует себя более уверенным и готовым к переменам. А через дырявые вещи, говорят в народе, успех и благополучие просто "убегают".

Поэтому с приходом весны следует перебрать гардероб и выбросить ненужные вещи – дырявые носки, испорченные колготки, вещи с пятнами, которые уже ничем нельзя отстирать, нижнее белье, которое потеряло форму. Есть категория одежды, которая может годами лежать в шкафу на разные случаи, которые никогда не случатся. Вещи, которые вам не по вкусу, платья и брюки, которые вам не подходят, можно смело выбрасывать. Если одежда новая – лучше отдать ее на благотворительность.

Суеверные люди говорят, что нельзя выбрасывать в мусорную корзину кошельки, сумки, детские вещи и нижнее белье. Эти вещи лучше сжечь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя выбрасывать старые подушки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.