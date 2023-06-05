Что нужно сделать в июне на огороде и в саду: список работ, которые защитят урожай

Июнь вступил в свои права, и многие растения уже сформировали завязь и начинают созревать. Но не это значит, что огородники могут наконец-то отдохнуть. Это очень напряженный месяц, когда ухаживать за садом и огородом нужно особенно тщательно, чтобы не потерять урожай.

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OBOZREVATEL составил список работ, которыми нужно заниматься именно в июне. Они помогут получить немало плодов к концу сезона.

Огородные работы

Здесь действительно список задач невелик. Но все они важны и уделить внимание нужно всем.

Посев овощей – еще не поздно заложить в землю семена быстро созревающих сортов. Это могут быть огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, цветная капуста, репа, дайкон и т.д. Также это хорошее время высаживать многолетние культуры – шпинат, щавель, лук-шнит. Можно досевать разную салатную зелень. Она дойдет до кондиции, когда высаженные в мае растения уже отойдут.

Борьба с вредителями и болезнями – именно в июне, после высадки в открытую почву, нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы растения не болели и не страдали от вредителей. В это время проводят опрыскивание от насекомых, сапают землю, чтобы избавиться от сорняков и вредных существ, живущих в почве.

Внесение удобрений и уход за почвой – растениям сейчас требуется дополнительная подкормка, чтобы сформировать плоды, а землю самое время сапать и мульчировать, чтобы сохранить в ней влагу. Впереди жаркие июль и август, эта работа принесет много пользы.

Обустройство опор – вьющиеся культуры, как огурцы, бобовые и тыквенные, активно наращивают зеленую массу и нуждаются в обоях или других опорах. Так их плоды получат максимум солнца. Уже скоро эти растения станут полностью взрослыми и обустроить их на опорах так просто уже не получится.

Обрезка усов клубники – если вы планируете размножать ягоду, оставляйте только те усы, из которых вы хотите получить новые растения. Если ваша цель – только сам урожай, удаляйте усы полностью. Также мульчуйте клубничную грядку, чтобы под растением сохранялось больше влаги и ягоды были крупнее и слаще.

Садовые работы

Для садоводов июнь – один из самых жарких месяцев года. Ухода за деревьями и кустарниками на него выпадает немало.

Подкормка – так же, как и огородные культуры, садовые именно сейчас нуждаются в обогащении почвы, в которой они растут. Хорошо в это время вносить азотные удобрения и минеральные комплексы. Можно воспользоваться и органическими удобрениями. Главное – хорошо разводить их водой, чтобы они не повредили корни растений. Также пора подкармливать растения методом опрыскивания.

Борьба с вредителями – деревья и кустарники следует осматривать на предмет появления вредителей каждый день. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче с ней будет разобраться. При использовании инсектицидов важно четко следовать инструкциям по дозировке и следить за сроками, когда вещества должны принести результаты и когда плоды станут безопасными после обработки.

Обрезка и удаление лишних побегов – большое количество веток делает дерево менее эффективным, когда речь идет о выращивании плодов. Поэтому в июне время начинать удалять лишние побеги с деревьев и кустов. Лучше это делать, когда они молодые и их можно оторвать вручную, а не срезать секатором. Также можно срезать ветки с лишними плодами, если завязи оказалось слишком много – в таком случае плоды вырастут не очень вкусными, если их не проредить. А еще в это время заканчивается сезон цветения сирени, форзиций, магнолий, а значит, их можно обрезать, чтобы в следующем году получить еще больше цветов.

Защита от птиц – черешню, малину, вишню, сливу и другие ягоды пернатые очень любят. Потому урожай уже можно накрывать от них специальной сеткой.

Размножение черенками – если вы планируете размножать свои растения, то в июне их черенки еще достаточно молоды и потому быстро укоренятся. Обычно черенком называют часть побега с двумя междоузлиями и тремя почками. Их срезают, углубляют в землю, накрывают парником и регулярно поливают.

Стрижка кустов – если вы выращиваете декоративные кусты или имеете в саду живую изгородь, новые побеги этих растений в июне все еще будут достаточно молодыми и мягкими, чтобы легко срезать лишнее. Срезанные ветки можно пустить на черенки или заложить в компост.

Подготовка винограда – в июне из лозы удаляют пасынки, а также нормируют будущий урожай и прищипывают побеги, чтобы растение не слишком разрасталось.

Уход за прививками – если вы весной прививали садовые деревья, проверьте, все ли прививки прижились. Слабые и неудавшиеся удалите, они будут отнимать у растения силу. Также прищипывайте побеги, которые растут слишком быстро, чтобы они не сломались под тяжестью листьев.

Работы в цветнике

Цветы в июне тоже нуждаются в уходе. Многие из них находятся в стадии цветения или готовятся к нему.

Уход за луковичными – тюльпаны и другие луковичные цветы, которые вы планируете размножать, нужно выкопать после того, как закончится цветение и пожелтеют листья. Выкопанные луковицы необходимо обсушить в тени, очистить от остатков грунта, посортировать и спрятать на хранение в затененное, хорошо проветриваемое помещение до осени.

Подкормка отцветших растений – цветущие кусты, как сирень, жасмин или ранние розы после завершения цветения нужно обрезать, чтобы сформировать им кроны, а затем подкормить, чтобы они хорошо развивались осток лета. Также внесения удобрений требуют пионы, маки и другие цветы, сезон которых уже отошел.

Построение опор – так же, как и овощи, вьющиеся цветы в июне еще достаточно гибки, чтобы хорошо оплести опоры. Поэтому самое время их сооружать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие удобрения не принесут пользы ни овощам, ни фруктам.

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