Что нужно сделать перед посадкой яблони осенью: саженцы укоренятся как родные

Теплая половина осени – хорошее время, чтобы пополнить свой сад новыми плодовыми деревьями. Сейчас они успевают хорошо прижиться и подготовиться к зиме, чтобы с весны пойти в полноценный рост. В частности, осенью хорошо сажать яблони.

OBOZREVATEL поинтересовался секретами садоводов, как сделать это наилучшим образом. В частности, чем обогатить почву, чтобы саженец хорошо прижился.

Выяснилось, что молодым яблоням для полноценного укоренения необходим фосфор. Он помогает деревцу развить полноценную корневую систему, без чего оно рискует не пережить зиму.

Конечно, можно попытаться рассчитать необходимое количество фосфора в органических удобрениях, но чтобы не рисковать зря, эксперты советуют использовать для подкормки посаженных осенью яблонь суперфосфат. Это простое удобрение, которое легко усваивается растениями и вдобавок содержит железо, фтор и другие необходимые им элементы.

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Вносить суперфосфат нужно в посадочную ямку. Обычно яблони высаживают в лунки диаметром 60 см и глубиной 80 см. Чтобы правильно подкормить саженец, на дно углубления нужно внести ведро перегноя – он улучшит качество грунта и обеспечит ему качественный дренаж. А на перегной высыпают один килограмм минерального удобрения.

Важный нюанс – молодая яблоня не должна касаться суперфосфата корнями напрямую. Это может повлечь за собой их ожоги и даже гибель всего растения. Поэтому поверх гранул нужно высыпать остатки перегноя или накрыть слоем грунта. Когда подготовка лунки будет окончена, яблоню можно будет высадить в нее. Она должна хорошо приняться и успешно перенести зиму.

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