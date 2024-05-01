Что нужно сделать на огороде в мае: шпаргалка для дачников-новичков

Май – месяц, когда уже точно устанавливается теплая погода и настает время провести все основные работы на приусадебном участке. В уходе нуждаются и огород, и сад, и цветник, и газон.

OBOZ.UA поинтересовался, что советуют делать опытные дачники, чтобы ничего не пропустить и не забыть. Этим списком задач следует воспользоваться, в частности, новичкам, которые еще не имеют собственного алгоритма действий.

Огород

В мае в уходе нуждаются клубника и земляника. Грядку нужно проредить, удалить с растений усы. Как только кустики начнут выпускать молодые листья, старую зелень важно убрать – она выполнила свою функцию и будет только мешать. Когда ягоды зацветут, хорошенько полейте грядку, внесите удобрения и укройте землю мульчей.

Для проведения майских посадочных работ, обязательно перекопайте грунт на грядках и в теплице. Уберите сорняки, успевшие прорасти. Также очистите землю от остатков прошлогодних растений. На этом этапе можно вносить органические удобрения, которые улучшат состояние субстрата и увеличат урожайность.

Высевать в мае можно вторую волну молодой зелени и редиса. Также это удачное время, чтобы завершить все запланированные посевные работы. В том числе высадить все поздние культуры. Но убедитесь, что прогноз погоды не обещает больше ночных заморозков.

Сад

Если температура воздуха повысилась быстро, осмотрите сад на признаки слишком активного роста. Когда деревья развиваются очень интенсивно, это может привести к растрескиванию коры на штамбе и скелетных ветвях. Такие отверстия могут стать воротами для инфекций. Поэтому деревья лучше защищать с помощью борознования. Острым продезинфицированным ножом нанесите на кору небольшие надрезы. Расстояние между ними должно составлять около 10 см, а глубина – не более 1,5 мм. Кора от таких надрезов будет расходиться постепенно, а раны при этом не будут глубокими. Каждый сделанный надрез следует дополнительно продезинфицировать. Подойдет, например, 3% раствор медного купороса.

Молодые саженцы, которые и в мае тоже начинают интенсивно развиваться, проверяют на правильность формирования кроны. Для этого определяют угол отхождения скелетных ветвей. Он должен находиться в пределах 60-85 градусов. Если угол отхождения ветки составляет менее 45 градусов, ее закрепляют проволочной растяжкой, чтобы придать ей правильное положение. Старые ветки, которые растут слишком близко к стволу, можно аккуратно подпилить у основания примерно на половину толщины, зафиксировать и обмотать, как для прививки. Так ветвь со временем изменит свое положение.

Также в это время следует избавляться от волчков и поросли на деревьях и кустах. Они только потребляют ресурсы и не приносят никакой пользы. Убирать их следует как можно раньше. При желании срезанные ветки можно использовать как черенки для размножения растений.

Готовые черенки в мае пора высаживать в землю. В частности, это касается винограда и инжира. Для закаливания каждый день выносите их перед посадкой на улицу, ежедневно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

В мае начинают быть активными не только растения, но и вредители. Поэтому сад следует обработать инсектицидами и фунгицидами. Но сперва дождитесь, пока плодовые деревья отцветут. Химикаты могут убивать насекомых-опылителей, а значит уменьшать урожайность.

Цветник

В мае складываются все необходимые условия для высадки корневищных и клубневых цветов. Ирисы, хосты, лилейники, калы, гладиолусы, анемоны будут хорошо чувствовать себя, если перенести их в открытую землю. Также можно сеять однолетние виды, такие как астры, цинии, матиолы или бальзамин. Петунии и пеларгонии можно высаживать после установки стойкого тепла.

Первоцветы же в майские дни приходит время выкапывать. Луковицы крокусов, гиацинтов и подснежников нужно подсушить. Чтобы безопасно выкопать тюльпаны и нарциссы, дождитесь, пока на них пожелтеют листья. После этого их следует перенести в тень, где они в покое проведут остаток теплого сезона.

Такие виды, как флоксы, хризантемы, арабисы, травянистый гибискус или клематисы следует не только обрезать, но и размножать. Разрыхлите грунт, заложите в него срезанные веточки, хорошо их зафиксируйте и полейте. Вскоре растения должны укорениться. Но следите, чтобы земля под ними не пересыхала.

Цветущие кусты в мае нуждаются в обрезке. Прошлогодние побеги снимают с форзиций, спирей, вейгел, древовидных пионов и калины. Но важно сделать это до того, как эти растения станут формировать бутоны или уже после сезона цветения.

Если вы имеете на участке живую изгородь, в мае нужно провести первую в сезоне ее стрижку. Совсем молодые растения обрезают почти наполовину. Это стимулирует их к более интенсивному разрастанию. Уже сформированные кусты только подравнивают.

Газон

Май все еще подходит для высадки газона. Но в таком случае его нужно будет тщательно и регулярно поливать, ведь в почве естественный уровень влаги уже недостаточен для полноценного развития травы.

Чтобы газон выглядел ухоженным, в мае проводят подсев на залысинах и подкармливают растения. Также это удачный месяц для первого скашивания травы. Она уже достаточно развилась и не пострадает из-за укорачивания.

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