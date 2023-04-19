Что нельзя выбрасывать в мусорное ведро: вещи, несущие опасность

Сортировка мусора – одна из главных привычек тех, кто заботится об экологии и нашей планете. По тем же причинам важно знать, что нельзя выбрасывать в мусорный бак, а только утилизировать правильным образом.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие предметы следует сдавать в переработку. А какие просто утилизировать иным способом.

Батарейки и аккумуляторы

Химические соединения, содержащиеся в таких элементах питания, как батарейки, аккумуляторы или повербанки, обладают свойством вытекать из корпуса и напрямую попадать в грунт и воду. Это весьма токсичное загрязнение, которое плохо разлагается и наносит значительный вред окружающей среде. Поэтому все отработанные элементы питания нужно не выбрасывать, а собирать и сдавать на переработку. Узнайте, где находится ближайший к вам подходящий пункт.

Лампочки

Современные энергосберегающие лампочки часто содержат ртуть – опасный токсичный металл. Сдавать их на переработку нужно хорошо упакованными, чтобы они в дороге не разбились и ртуть не попала наружу. Светодиодные лампы нуждаются в разделении на детали, изготовленные из разных типов материалов (пластик, металл, стекло). В таком виде они тоже подвергаются переработке, поэтому их лучше сдавать в пункты сбора вторсырья.

Лекарство

Любые лекарственные средства, даже самые простые, содержат химические вещества, которые могут представлять опасность. Так антибиотики, попав в окружающую среду, ускоряют развитие резистентности у микробов. Поэтому эксперты советуют раз в 6 месяцев просматривать содержимое домашней аптечки и сдавать просроченные, лишние и просто ненужные препараты в подходящий пункт приема.

Бытовая химия

Чистящие и моющие средства содержат достаточно агрессивные и вредные соединения, например токсичный хлор или едкие кислоты. В большом количестве они могут быть весьма опасны. Поэтому просроченные средства нельзя сливать в канализацию, а надо сдавать в пункты утилизации.

Пластиковые пакеты

Пакеты, в которые мы так щедро заворачиваем свои покупки, не разлагаются в природе. Они могут выделять в среду токсичные химикаты. Поэтому перерабатывать их нужно подобающим образом. Для этого их следует относить в соответствующие пункты сбора вторсырья.

Аэрозольные баллончики

Проблема не столько в самих баллончиках, сколько в их способности взрываться. Именно поэтому ни в коем случае нельзя их протыкать, чтобы вылить их содержимое. Это очень опасно. Лучший выход – сдать пустой или просроченный баллончик в пункт утилизации.

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