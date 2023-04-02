Что нельзя ставить сверху на холодильник: ошибка может дорого стоить

Учитывая скромную площадь наших кухонь, мы стараемся использовать каждую поверхность в этой важной комнате. Не исключением является и холодильник. В целом конструкция прибора позволяет такое его использование, но некоторым предметам все же лучше найти другое место.

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OBOZREVATEL рассказывает, каким вещам не место на холодильнике. И почему им лучше найти в доме другой уголок.

Любые тяжелые предметы

Эксперты не советуют ставить на холодильник предметы общим весом более 5 кг. Это может повредить его поверхность и полностью вывести прибор из строя. Отдельно не стоит устанавливать таким образом разную бытовую технику. Электромагнитное излучение может перекрестно навредить всем устройствам. А еще это нарушает теплоотвод от холодильника.

Микроволновая печь

Кроме того, что микроволновка слишком тяжела для того, чтобы ставить ее на холодильник, проблему также представляют вибрации, возникающие при работе охлаждающего устройства – они могут нарушить стабильность печи. Кроме того, оба устройства выделяют тепло во время работы, то есть чрезмерно будут нагревать друг друга вплоть до поломки обоих.

Горшки с цветами

Ветви живых растений, свисающие с холодильника, могут выглядеть очень эффектно. Но опасность при таком расположении вазонов представляет вода, которой их нужно подливать. Наименьший перелив и жидкость может попасть в компрессор и другие детали прибора. В лучшем случае это чревато поломкой, в худшем – полностью выведет его из строя.

Клетка с птичкой или грызуном

На невысоких холодильниках часто размещают клетки с мелкими животными и птицами. Домашним питомцам это не вредит. Напротив, тепло от компрессора может быть им даже на пользу. Но корм, подстилка, перья и шерсть в таком случае могут попадать внутрь прибора, когда вы открываете дверцу. А это очень негигиенично и может негативно сказаться на состоянии продуктов или полностью их испортить.

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