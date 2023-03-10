Почему яйца нельзя хранить в холодильнике: как правильно

Принося яйца из магазина или с базара, вы наверняка сразу кладете их в холодильник. Ведь хранение в холоде позволяет дольше держать продукты пригодными к употреблению, так что такой подход кажется вполне логичным. Но на самом деле это не так, если речь идет именно о яйцах.

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OBOZREVATEL разобрался в вопросе и объясняет, почему этот продукт можно хранить просто в прохладном месте, а не в холоде. И почему это лучше.

Чем может быть полезно хранение яиц в холодильнике

Одна довольно веская причина положить продукт именно в холод все же существует. И это борьба с риском заражения сальмонеллезом. Дело в том, что яйца могут переносить его возбудитель, бактерию сальмонеллу. И в тепле она будет передаваться от одного яйца другому. А именно в холодной среде можно остановить размножение возбудителя и сделать продукт более безопасным.

Однако современные технологии содержания и ухода за курами снижают риск заражения сальмонеллой. Поэтому вероятность заболеть, если вы приобретаете яйца фабричного производства, достаточно невелика. Однако в таком хранении могут нуждаться яйца с базара.

В любом случае, сальмонелла полностью погибает при термической обработке. Поэтому хорошо приготовленные яйца не должны представлять опасности вообще.

Почему продукт в холодильник класть все же не стоит

Главная причина, почему не стоит тратить место в холодильной камере на яйця, заключается в том, что они не портятся при комнатной температуре. Более того, именно в холоде риск порчи для продукта становится выше.

Также хранение в холоде может сделать вкус белка и желтка кисловатым. Это может произойти, если яйца лежат в очень низкой температуре.

При низкой температуре способность яичного белка к взбиванию снижается. Поэтому опытные кулинары рекомендуют использовать для выпечки именно яйца комнатной температуры.

Можно подумать, что в таком случае можно просто достать продукт из холодильника и положить на время нагреваться при комнатной температуре, но это может быть опасно. В таком случае на скорлупе образуется конденсат, являющийся благоприятной средой для размножения бактерий. Так что яйцо, которое вы положили в холодильник для обезвреживания сальмонеллы, при таком подходе станет наоборот – более опасным.

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