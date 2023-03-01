Что нельзя спрашивать у начальника на работе даже 'по дружбе': может вылиться в позорное увольнение

Чтобы иметь безупречную профессиональную репутацию, следует прежде всего быть отличным специалистом. Но не нужно забывать и о морально-нравственной стороне вопроса – это, в частности, касается культуры общения.

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Даже поддерживая с руководителем хорошие дружеские отношения, некоторых вопросов в рабочей атмосфере следует избегать. Какие вопросы не советуют задавать начальнику, разбирался OBOZREVATEL.

Вопросы о личных финансах и доходах

Рабочее состояние финансовых дел обсуждать можно и нужно, а вот личное – не советуют. Доходы и заработок начальника – его личное дело. Поэтому не следует задавать вопросы в стиле: "А сколько стоят ваши часы?", "Много ли вы зарабатываете?", "Уже накопили на новую квартиру/авто/ноутбук?" и т. д.

Долговые вопросы

С руководством следует придерживаться официально-делового стиля общения. Это касается вопросов займа и долгов. Лучше не брать деньги взаймы у начальника, даже по давней дружбе. "А дадите мне в долг?", "Одолжите немного до зарплаты?" – таких вопросов нужно избегать.

Угрозы увольнением

"Если не повысите зарплату – я увольняюсь!" – вряд ли вашему руководителю понравится такая формулировка предложения улучшить ваше финансовое состояние. Хотите узнать о карьерных перспективах – спросите об этом в спокойном взвешенном тоне, акцентируйте внимание на своих профессиональных достижениях, приведите конкретные данные и цифры. Шантажировать увольнением не нужно.

Дела корпоративные

На корпоративе может произойти многое, но не следует акцентировать внимание на действиях начальника, если он не нарушал закон и не обижал людей. Фальшивое караоке от шефа или его танцы под Сердючку точно не должны вас волновать. Поэтому не задавайте начальнику вопросов в стиле: "И что ты себе позволил на корпоративе?", "Не стыдно за свое поведение?" Тем более не следует обсуждать его музыкальные или кулинарные предпочтения.

Дела семейные

Начальник может прийти на работу раздраженным и злым, но не лезьте к нему с распросами о проблемах. Не связывайте работу и личную жизнь. Не спрашивайте о ссорах с женой или неурядицах с детьми. Если у вас с шефом очень дружеские отношения и вне работы – он сам об этом расскажет, когда захочет.

Дела амурные

Не нужно сплетничать и обсуждать коллег с шефом. Распространять сплетни о служебных романах или узнавать у руководителя: "А с кем встречается Оля из бухгалтерии?" точно не стоит.

Приглашение на свидание

Если начальник давно вам нравится, и вы решили напрямую, на рабочем месте, пригласить его вечером на свидание – дважды подумайте, прежде чем это сделать. Речь идет о прямом вопросе "в лоб" в стиле: "А пойдемте на свидание?". Если симпатия взаимна, отношения будут развиваться естественным путем, а последствия открытых бестактных вопросов к шефу могут быть непредсказуемы.

Выборы

Есть три темы, на которые не принято разговаривать на работе, особенно с руководством: политика, религия и личная жизнь. За кого ваш шеф голосовал на выборах – вас не касается. Поэтому во избежание лишних конфликтов не расспрашивайте об этом.

Связи, должности, назначения

"Как вам удалось занять столь высокий пост?" – в самой формулировке вопроса слышится нескрываемое удивление и намек на то, что шеф, по вашему мнению, такой должности явно не заслуживает.

Пора на пенсию

Даже если вы десятилетиями ждете, когда ваш пожилой начальник уйдет на пенсию, не задавайте ему этот вопрос. Человек сам способен решить, когда ему пора на отдых.

Рабочие сплетни

Нелишне еще раз напомнить, что не следует сплетничать. Если вы решили выслужиться перед шефом и рассказать ему, например, что о нем говорят коллеги за спиной, – дважды подумайте. Вопрос типа "А знаете, как вас за спиной называют?" задавать не нужно.

"Коммунальная собственность"

Если вам очень хочется забрать из офиса чужие конфеты, цветок в горшке на подоконнике, ноутбук, мыло или туалетную бумагу – лучше подождите, пока вам это предложат. "А можно я возьму домой торт/цветок/коврик?" – прозвучит немного странно.

Опять я

Если вы считаете, что на вас возлагают лишние обязанности, поговорите об этом спокойно и аргументированно. Не надо бросаться на шефа с обвинениями: "Почему опять я? Пусть работу делает он!"

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