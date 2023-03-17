Что нельзя спрашивать у мужчин: женские фразы, которые злят партнера

Гармония и взаимопонимание – основы здоровых отношений в паре. Говорить о проблемах следует честно и открыто, не умалчивать, не использовать манипулятивные фразы и не прибегать к пассивной агрессии.

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Мало кто знает, но мужчины в большинстве своем раздражаются от простых вопросов, которые женщины привыкли задавать чуть ли не каждый день. OBOZREVATEL разбирался, какие фразы могут разозлить мужчин.

Изменяешь или нет?

"Ты точно мне верен?"

"Ты точно меня любишь?"

"Ты мне изменяешь? А изменял? А хотел бы? А с кем?"

Мало кому захочется каждый день слушать такие вопросы. Следует задуматься: а на какой ответ вы рассчитываете? Иногда женщины озвучивают подобного рода вопросы, чтобы еще раз убедиться, что партнер терпеливо и нежно ответит: "не изменял и не буду, ты моя единственная любовь всей жизни".

Но психологи говорят, что подобного рода вопросы будут для мужчины сигналом, что вы ему не доверяете. В конце концов даже самому честному и верному со временем надоест ежедневное напоминание о том, что вы в нем сомневаетесь. И кто знает, возможно после такого "давления" он и правда задумается об измене.

Спектр мужских эмоций в ответ на частые вопросы об измене может быть разный – от спокойного отрицания до обиды или даже агрессии. Если у вас действительно есть подозрения по поводу верности партнера – поговорите об этом откровенно и серьезно.

А о чем ты думаешь?

Мужчина сидит за ноутбуком или перед телевизором, работает или смотрит футбол. И вдруг слышит вопрос от женщины: "а о чем ты сейчас думаешь?"

Человек может расценить это как надоедливость. Психологи говорят, что мужчины обычно сосредотачиваются на одном деле, и если он работает – то думает о работе, если смотрит футбол – просто смотрит футбол. Мужчины полностью отдаются процессу. Особенно не стоит задавать такие вопросы, когда вы видите, что партнер раздражен или чем-то рассержен. Дайте ему время успокоиться.

Вопрос о фигуре и внешности

"Скажи честно, я поправилась?"

"Я точно не толстая?"

"А это платье меня полнит?"

"Я красивая?"

Мужчины часто воспринимают такие вопросы, как провокации. Женщина просто хочет услышать, что она красивая, стройная, обаятельная. Человек может честно ответить: "ты набрала несколько килограмм, но они очень тебе идут, ты стала более привлекательной". Здесь уже женщина может отрицательно интерпретировать фразу, особенно если она хотела услышать обратное.

Такие неосторожные вопросы и ответы часто приводят к ссорам и недоразумениям. Мужчины, чтобы не провоцировать конфликты, просто отвечают, что избранница такая же стройная и красивая, как и десять лет назад. Тогда женщина задумывается: объективно замечая возрастные изменения в своей внешности, она заподозрит мужчину в неискренности.

Словом, подобного рода вопросы – как хождение по лезвию ножа. Лучше их вообще не ставить вашему партнеру. Или хотя делать это не очень часто и быть готовой услышать точку зрения партнера.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие фразы не следует говорить собеседнику, ведь они несут скрытую агрессию.

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