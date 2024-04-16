Что нельзя сажать после Пасхи: советы и суеверия огородников

Пасха считается величайшим праздником года в христианском календаре, и с его празднованием связан строгий запрет на любую работу. Конечно, это касается и ухода за огородом и садом – у дачников даже есть свои приметы и суеверия, связанные с Пасхой.

Так считается, что некоторые виды овощей и декоративных растений нельзя высаживать после праздника. Также считается, что после Пасхи окончательно устанавливается теплая погода, что влияет на будущий урожай. OBOZ.UA поинтересовался соответствующими суевериями. Следовать им или нет, вы можете выбирать по своему усмотрению. Ведь четкого научного подтверждения у них нет.

Добавим, что в этом году Пасху христиане восточного обряда празднуют 5 мая. Это одна из самых поздних возможных дат. На это время приходится самый разгар весенних полевых работ. Вот какие ограничения на них могут накладывать дата празднования.

Ягодные кусты

Есть мнение, что ягодные кусты лучше успеть посадить до праздника. В таком случае они успеют хорошо прижиться, а к осени полностью адаптируются и, соответственно, хорошо перезимуют. В будущем это должно хорошо сказаться на их урожайности.

Овощи

Период Пасхи, согласно суевериям, является благоприятным временем, чтобы сеять тыквенные культуры, горох и морковь. Вроде бы, если посадить их после праздника, они плохо приживутся и не принесут ожидаемого урожая.

Так же не уродит капуста, которую перенесли в открытую почву после пасхальных праздников. Речь идет обо всех ее видах – не только о белокочанной, но и о брюссельской, цветной, брокколи, пекинке и т.д. Лучше обеспечить ей защиту от холода, дополнительно накрыв грядку, чем упустить удачное время для посадки, убеждены опытные огородники.

Существует суеверие, связанное и с картофелем. Якобы, если посадить ее после праздника, урожай будет слабым, а картофелины мелкими, растение особенно сильно будет страдать от вредителей.

А вот мнение, что после Пасхи уже поздно сажать редис, зелень и разные виды салата, имеет под собой определенные основания. Дело в том, что все эти культуры относят к ранним, а значит, они хорошо переносят холодную весеннюю погоду. Поэтому ждать до наступления тепла, чтобы засеять их в открытый грунт, нет смысла. Суеверие же указывает, что в таком случае они плохо укоренятся и будут расти слабыми и вялыми.

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