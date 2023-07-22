Что нельзя мыть горячей водой: советы, которые спасут ваш дом

Горячая вода отмывает лучше. В основном это действительно так. Но существует целый список предметов и загрязнений, которые лучше убирать холодной водой.

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Издание Lifehacker разбиралось, в каких случаях лучше избегать уборки горячей водой. А также почему она может быть вредна и даже опасна.

В чем разница между уборкой холодной и горячей водой

Горячая вода более эффективна в разрушении большинства видов загрязнений. К примеру жира. Также пар из парогенератора имеет достаточно высокую температуру, чтобы убивать микробов.

Но при этом она совсем не подходит для белковых пятен, ведь под действием температуры белок сворачивается и пятно становится еще более стойким. К тому от тепла некоторые пятна обладают способностью распространяться. Поэтому предварительное замачивание пятен всегда рекомендуют делать холодной или чуть теплой водой.

Что и когда следует мыть именно холодной водой

Помимо удаления пятен с текстиля, только холодная вода должна использоваться для разведения химических веществ для уборки, таких как отбеливатель. Высокая температура может разрушить активное вещество. К тому же, молекулы попадут в пар и могут стать причиной повреждения дыхательных путей.

Также только холодной водой моют деревянные полы и мебель. Влага высокой температуры может повредить и деформировать материал. А еще горячая вода может растворить защитное покрытие, используемое для дерева и проникнуть глубже в его толщу. Такая поверхность будет дольше сохнуть и воздействие на нее будет сильнее.

Когда уместно горячее мытье

С помощью высокой температуры лучше убирать засохшую грязь и любые пятна, которые собираются в корку. К примеру, так лучше обрабатывать посуду, стеклянные и пластиковые поверхности.

Также в горячей воде можно разводить домашние чистящие средства, такие как пищевая сода, лимонная кислота или уксус. Их стабильность это не нарушит.

Когда температура воды не имеет значения

В некоторых ситуациях температура воды не имеет никакого значения. К примеру, быстро смыть мыло можно любой доступной водой. И для обычной стирки, когда речь не идет о выведении пятен или дезинфекции текстиля, с которым контактировал больной человек. В таком случае можно выбирать любую температуру, которую вы считаете нужной и которая подходит для конкретных вещей. Но холодная вода позволит сэкономить на электричестве и будет безопаснее для ткани.

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