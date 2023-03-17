Что нельзя хранить на подоконнике: вещи быстро испортятся

Иногда мы, спеша, ставим вещи, которые держим в руках, на первую попавшуюся поверхность и нередко забываем их там. Часто этой поверхностью служит подоконник, ведь доступ к нему самый легкий. А вот условия для хранения вещей в этом месте очень неподходящие. И некоторые вещи будут чувствовать себя там хуже всего.

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OBOZREVATEL собрал список предметов, которые нельзя держать на подоконнике. Убирайте их оттуда, как только появится такая возможность.

Пища

Во-первых, продукты должны лежать в тени и как правило в холоде, а значит, это по умолчанию неподходящие для них условия. К тому же под действием тепла и света в них начинают развиваться бактерии, из-за чего пища моментально портится. На подоконнике не следует хранить даже сахар и соль.

Хрупкие предметы

Даже если вы уверены, что ничего не собьете самостоятельно и у вас нет кошек, которые любят ходить по подоконникам, сбросить что-нибудь хрупкое может ветер из окна или сквозняк.

Моющие средства и косметика

Химические вещества в составе моющих средств и косметики, могут менять свои свойства при ненадлежащих условиях хранения. А солнечный свет и доступ тепла – это ненадлежащие условия. Поэтому средство в лучшем случае утратит свои свойства. В худшем – оно может загореться.

Зеркала или предметы с зеркальными поверхностями

Сами по себе зеркала от такого хранения не пострадают, но они могут сработать, как линза и отразить прямой солнечный свет, сконцентрировав его в одной точке. А это пожароопасная ситуация.

Свечи

Все просто – свечи тают под прямыми солнечными лучами. Вечером декорация из свечей на подоконнике вполне уместна, но после того, как вы их погасите, сразу прячьте куда-то подальше.

Электроника

Под действием тепла и света батареи гаджетов быстро выходят из строя. К тому же в дождливый день устройство может заливать водой. Вот почему держать телефоны, планшеты, ноутбуки и даже пульты от техники на подоконнике не стоит.

Общий беспорядок

Любые предметы, хаотично разложенные на подоконнике выглядят неаккуратно и вдобавок затрудняют доступ света в помещение. Так что, по-хорошему, на подоконнике место только комнатным растениям.

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