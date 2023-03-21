Что нельзя делать в день свадьбы: все народные приметы

Весна – пора свадеб, особенно после Пасхи. Этот особый день в жизни каждого человека считается определяющим для его дальнейшей судьбы, поэтому окутан большим количеством примет и суеверий.

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OBOZREVATEL разбирался, что в народе рекомендуют и не рекомендуют делать молодоженам в день свадьбы. Как вести себя, чтобы дальнейшая судьба супругов сложилась наилучшим образом.

Что нужно делать на свадьбе, чтобы привлечь счастье в семью

Чтобы жених и невеста прожили всю жизнь вместе и были счастливы, между ними не должны вставать ни родители, ни гости. Ничто не должно разводить влюбленную пару в этот день.

Букет невесты – не просто красивый аксессуар. Считается, что она не должна выпускать его из рук, чтобы быть счастливой с мужем всю жизнь. Традиция бросать цветы незамужним подружкам появилась в наших краях позже.

Дождь в день свадьбы будет очень хорошей приметой, если после него выглядит солнце. Если же небо после этого украсится радугой, то это предвещает молодоженам долгую и полную любви жизнь.

Гости должны посыпать пару рисом и сладостями, чтобы пара жила безбедно и не знала горя.

Если перенести невесту на руках через мостик над водоемом, это должно обеспечить жениху процветание семьи и долгие годы взаимной любви.

Чтобы прожить всю жизнь вместе, молодожены должны сидеть на свадьбе не на разных стульях, а на общей скамейке.

Свидетели на свадьбе не должны состоять в браке на момент торжества. Это предвещает молодоженам счастье.

Чем больше новых предметов будет на кровати молодоженов в первую брачную ночь, тем лучше. Новыми должны быть как минимум подушки, а в идеале все, включая саму кровать.

На свадьбу следует приглашать нечетное количество гостей. Также молодожены не должны ссориться в свой день.

Чтобы семья жила в достатке, невесте в обувь нужно подложить монету, а жениху – купюру.

Выпивать из своих бокалов молодожены должны до дна. Поэтому лучше наливать им понемногу.

Важно правильно выбирать обручальные кольца. Идеальный вариант – гладкие кольца без всяких украшений, которые символизируют гладкий совместный путь без помех. Также оба кольца должны быть одинаковыми.

Запреты в день свадьбы

Нельзя в день свадьбы ронять на землю обручальные кольца – это предвещает молодой семье скандалы и ссоры.

Если на невесте порвется платье, свекровь будет злой к ней.

Свадебное платье не должно быть зеленого цвета. Это предвещает неприятности в супружеской жизни и сложные отношения в паре.

Невеста не может наливать крепкие напитки во время празднования, чтобы ее муж не пристрастился к рюмке.

Сломанный каблук на туфлях может принести невесте обманы и измены от мужчины.

Невесте надо любой ценой избегать шитья в день свадьбы. Если она уколется иглой, это принесет паре частые ссоры.

Гостям запрещено дарить молодоженам колючие и режущие предметы, ювелирные изделия, зеркала и постельные принадлежности. Также не стоит дарить предметы искусства с пугающими сюжетами и образами.

На свадьбе никто кроме молодоженов не должен есть хлеб с солью.

Если в день свадьбы разбить зеркало, это принесет паре семь лет несчастий.

Ночь перед свадьбой жених и невеста должны провести порознь. В противном случае их брак рискует не сложиться.

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