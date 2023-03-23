Что нельзя делать с волосами, чтобы не навлечь беду: приметы

Издавна в народе считали, что к волосам следует относиться бережно, ведь они накапливают жизненную силу и сохраняют соответствующую энергетику. Милая традиция прятать первый срезанный локон младенца в конвертик таила в себе скрытый смысл – по поверьям, мать должна хранить его в качестве оберега для ребенка.

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Наши предки говорили, что кудрявые девушки имеют счастливую судьбу, поэтому им не советовали часто выравнивать волосы, чтобы не потерять удачу. Что нельзя делать с волосами и почему не рекомендуют давать другим свою расческу, читайте в материале OBOZREVATEL.

Приметы о стрижке волос

Один из самых распространенных предрассудков предостерегает жену не стричь волосы своего мужа – так можно навлечь трудности и конфликты в семью. Специалисты по биоэнергетике утверждают, что волосы накапливают энергетику. И когда кончики будет состригать родной человек, биоэнергетические поля вступят в конфликт.

Самостоятельно подрезать себе челку тоже не рекомендовали – это принесет болезни и невзгоды. Самая радикальная версия поверья свидетельствует, что таким образом можно даже укоротить свой жизненный век.

Не советовали выбрасывать отрезанные волосы в воду – она отнимет счастье и судьбу. Есть также версия, что выброшенные на ветер состриженные волосы принесут головную боль, а зарыть волосы в землю – болезни. Суеверные люди верят, что колдуны и маги могут наводить порчу на волосах.

С парикмахером у вас должны быть дружеские или хотя бы нейтральные отношения. Разрешать стричь волосы человеку, которого вы недолюбливаете, не стоит – это также скажется на энергетике и самочувствии.

Приметы о мытье волос и расческе

Ученикам и студентам, согласно примете, не следует стричь и мыть волосы перед экзаменами – так можно потерять удачу и забыть изученное.

Если вы хотите избавиться от неприятных эмоций и попрощаться с прошлым – подстригите волосы. Биоэнергетики говорят, что так энергетическое поле обновится и можно с новыми силами начинать новую жизнь. Не зря многие девушки после расставания с партнером решаются на радикальные изменения и режут каре.

Расческа должна быть личным предметом. Нельзя давать кому-то свою расческу – это может привести к болезням. А еще таким образом можно отдать другому свою удачу.

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