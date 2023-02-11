Почему жене нельзя стричь мужа: суть поверья

Со стрижкой волос связано много предрассудков. Издавна считали, что жене не следует стричь мужа.

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Кроме того, по поверью, не следует укорачивать себе прическу, ведь это приведет к бессилию и потере энергии. В чем суть суеверия, разбился OBOZREVATEL.

Мужская стрижка гораздо легче, чем женская. Иногда достаточно просто побрить волосы машинкой. Некоторые мужчины, желая сэкономить деньги на визите к парикмахеру, доверяют эту процедуру своим женам.

Но в народе издавна говорили, что так поступать нельзя. По наблюдениям, если жена собственноручно будет стричь мужа, в семье наступит период трудностей и негативных изменений. Пара будет ссориться, в доме не будет взаимопонимания и уважения. Прабабушки говорили, что чужих мужей женщина может стричь без последствий, а вот своего – нет.

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что волосы накапливают энергетику человека. И когда кончики будет состригать родной человек, биоэнергетические поля вступят в конфликт. Это, в свою очередь, спровоцирует импульсивные ссоры.

По другой народной версии, жена может "отсечь" жизненную силу, состригая волосы мужа. А причина, как говорят, в доверии. Когда мужчину стрижет посторонний человек, его энергетическое поле словно "закрывается" внутрь. А рядом со своей женой муж расслабляется, автоматически "делясь" своей энергией, жизненными силами, духовным опытом и т.п.

Наиболее радикальная версия предполагает, что, обрезая мужу волосы, жена "крадет" у него годы жизни. Верить в предрассудки или нет – выбор с вами. Но если вы относитесь к своему мужу с любовью, заботой и добротой, вряд ли стрижка принесет в семью какой-то негатив.

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