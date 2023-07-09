Что нельзя делать беременным: народные выдумки и правда

Несмотря на то, что врачи постоянно говорят: беременность – нормальное состояние организма, в народе этот период в жизни женщины продолжают считать чем-то особенным. Поэтому 9 месяцев ожидания окутаны таким количеством суеверий. Считается, что любое неправильное действие может нанести вред беременности и плохо повлиять на судьбу будущего ребенка.

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OBOZREVATEL разбирался, что приметы запрещают беременным женщинам. И что на этот счет говорят акушеры, гинекологи и психологи.

Какие запреты для беременных существуют в народе

Список ограничений на самом деле очень велик. Вот основные из них.

Во время беременности нельзя шить и вязать. Из-за этого ребенок может запутаться в пуповине и родиться больным.

Нельзя покупать вещи ребенку до его рождения. Это может навлечь на малыша несчастье.

Также нужно до последнего держать беременность в секрете. Цель – уберечь женщину и ее ребенка от сглаза.

Также в народе существует табу на заблаговременное разглашение даты родов. Считается, что это лишит ребенка счастья.

Волосы во время беременности нельзя стричь. Якобы это может укоротить судьбу будущей дочери или сына.

Беременной нельзя садиться на пороге. Так в ребенка может вселиться чужая душа.

Будущей матери запрещается переступать через полено. Такой шаг может привести к тяжелым родам.

Если вы идете в гости к беременной женщине, берите с собой хлеб. Этот подарок, по поверью, должен обеспечить ребенку счастливую и состоятельную жизнь.

Почему нельзя говорить о беременности заранее

Поскольку шанс потерять беременность от природы достаточно велик, в народе делали все, чтобы оградить будущую мать от любых проблем. Которые, конечно, объясняли не естественными причинами, а чьим-то дурным глазом. Поэтому все связанное с беременностью и ожидаемым ребенком скрывали как можно дольше. Мол, чтобы кто-то не позавидовал и не проклял.

На самом деле психологи утверждают, что положительные эмоции от подготовки к появлению в семье нового человека могут принести только пользу. Поэтому новостью можно делиться, когда вам захочется, чтобы с вами разделили вашу радость, а на младенческий шоппинг ходить хоть каждый день.

Действительно ли беременной нельзя стричь волосы?

В действительности уход за прической никак не влияет на плод. Даже покраска может быть полностью безопасной, если выбрать качественную современную краску. Поэтому, опять же, если женщина получает удовольствие от ухода за внешностью, отказываться от него причин нет.

Действительно ли женщине в положении нельзя принимать ванну?

А вот это суеверие действительно имеет серьезные основания. Большие перепады температуры в сторону повышения могут причинить вред плоду. Из-за горячей воды может ускориться кровоток, в том числе в малом тазу, и возникнуть угроза прерывания беременности. Поэтому ванну во время беременности можно принимать только умеренной температуры – примерно 37-38 градусов. А еще лучше отдать предпочтение душу.

Действительно ли беременным нельзя заниматься спортом?

Не только можно, но и нужно. Но активность должна быть умеренной и не вызывать у женщины дискомфорта, не говоря уже о боли. Пешие прогулки, йога или фитнес для беременных – все это пойдет на пользу и будущей матери и ее ребенку. И даже поможет целенаправленно укрепить мышцы, участвующие в родах.

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