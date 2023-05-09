Что нельзя дарить на день рождения: топ худших вариантов

Подарки на день рождения могут быть более или менее удачными. И с точки зрения того, что желает получить именинник, и с точки зрения, что они могут принести на символическом уровне.

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OBOZREVATEL погрузился в изучение народных примет по этому поводу. И рассказывает, какие предметы лучше не преподносить на день рождения, чтобы не принести имениннику проблемы и несчастья в жизни.

Ножи, ножницы и другие острые предметы

Приметы утверждают, что все острые предметы способны "обрезать" хорошие отношения и поссорить дарителя с именинником. Именно поэтому их не дарят не только на день рождения, но и на другие праздники.

Часы

Стрелки часов наглядно демонстрируют, как быстротечна жизнь. А день рождения – символическое олицетворение этого процесса. Полученный в этот день хронометр способен ускорить для человека течение времени. Также часы могут предвещать расставание тому, кому их дарят.

Галстуки

Красивый и дорогостоящий аксессуар может быть расценен, как попытка привязать к себе человека. Поэтому лучше его не дарить суеверному имениннику.

Посуда и кухонная утварь

Сами по себе такие предметы опасности не представляют. Плохо дарить их пустыми. Считается, что это может привести к нищете. Если вы очень хотите подарить красивую чашку или набор мисок, просто положите что-нибудь внутрь.

Декоративные свечи

Свеча является ритуальным предметом, который, в частности, используется в церемонии погребения. Суеверный именинник может воспринять такой подарок, как пожелание смерти.

Шкатулки

Здесь плохим моментом является та же пустота внутри. Кроме предсказания бедности, считается, что шкатулка может стать вместилищем мыслей и чувств, которые именинник будет скрывать от дарителя. Что, само собой, быстро отдалит людей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о приметах, связанных с кошельком, которые помогают избежать бедности.

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