Что не так на картинке: простой тест на определение уровня IQ

Визуальные головоломки способны бросать вызов не только нашей наблюдательности, но и, скажем, проверять наше критическое мышление. К примеру, предлагая отыскать на изображении какой-то неправильный элемент.

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Именно такую головоломку публикует в этот раз OBOZ.UA. На первый взгляд кажется, что на ней изображена абсолютно нормальная ситуация: мужчина смотрит телевизор в комнате, украшенной гирляндой и вазонами, а рядом бегают двое котиков. Но, если присмотреться, можно заметить, что с этим изображением кое-что не так. Найти этот нюанс предлагается за 10 секунд.

Поставьте таймер на телефон и попытайтесь проникнуть в изображение, проанализировать все его детали. Для этого вам понадобится не только внимательность. Без нее, конечно, тоже не обойтись, потому что нужно тщательно просканировать всю картинку до мелочей. Включите также свой здравый смысл, именно он подскажет вам, где закралась ошибка.

На самом деле картинка сама по себе содержит подсказку к этому несоответствию. Но сможете ли вы распознать ее своими силами? Если ваши 10 секунд истекли, не прекращайте поиск – продолжайте рассматривать изображение, пока не добьетесь успеха.

Все еще не выходит? Что ж, смотрите на изображение ниже, на нем неправильная деталь обведена желтым. У кофейного столика на картинке не хватает ножки. Если бы кот облокотился на него так, как показывает изображение, тот бы однозначно перевернулся.

Ранее OBOZ.UA публиковал очень сложную головоломку, на которой нужно было найти скрытые изображения аж десяти животных.

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