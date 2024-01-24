Что на самом деле означает украинское слово 'наразі': большинство употребляют его неправильно

Язык – живой организм, изменения в котором происходят постоянно. Одни слова появляются, другие – исчезают, третьи – меняют свое значение и сферу употребления. Поэтому язык столь интересно изучать. Посмотреть на такой процесс, который произошел буквально у нас на глазах можно на примере слова "наразі".

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О нем, а также о подлинном значении этого слова, которое большинство употребляет некорректно, рассказал языковед Александр Скопненко. Из его объяснения можна увидеть, как за последние 30 лет оно прошло огромный путь от маргинального диалектизма до, фактически, изменения значения.

Как отметил Скопненко, до 90-х годов ХХ века наречие "наразі" активно употреблялось только в Галичине. Там его употребляли в значении "пока что". Стоит добавить, что этим словом можно было также проститься: "наразі бувайте здорові".

Словари этого слова часто не знали. Так нет его в "Словаре украинского языка" под ред. Б. Гринченко (1907-1909). А вот "Словарь украинского языка в 11 томах" (1970-1980) зафиксировал наречение "наразі", однако определил его, как диалектное. Скопненко также указал, что он неправильно его истолковывает.

Когда в 90-х гг. ""наразі" вошло в широкое употребление через украиноязычные СМИ, оно стало частью литературного языка, считает языковед. Но при этом на употреблении изменило значение. Его используют как синоним слов "ныне", "теперь", "сейчас". В то время как "Словарь украинского языка" в 20 томах четко рекомендует трактовать его, как эквивалент "пока что".

Следует отметить, что новейшие словари, которые будут составлены в будущем, вполне могут зафиксировать изменение этого значения. И так мы увидим кодификацию изменения речевой нормы. Пока же словарное толкование расходится с практикой употребления наречия ""наразі".

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