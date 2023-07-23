Что на самом деле означает поведение вашей собаки: объяснение распространенных действий

Хозяева иногда замечают странное поведение своих собак. Но часто не обращают на это внимания, потому что думают, что это только способ игры.

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Однако некоторые позы домашних питомцев могут рассказать об их чувствах. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Поза "гусеницы"

Когда пес опирается на передние лапки и поднимает голову доверху, а потом свивается на спине, как гусеница, то это он так унимает зуд. Если вы часто замечаете такое поведение собаки, это может сигнализировать о появлении вредителей. Поэтому следует обратиться к ветеринару или купить специальное лекарство.

Но собаки могут это делать и потому, чтобы привлечь ваше внимание. Тогда будет достаточно поиграть с собакой, обнять и погладить его.

Поза "перед тем, как уйти"

Часто хозяева испытывают вину, когда оставляют любимца дома, а сами идут на работу или по своим делам. Есть люди, которые считают, что лучше отдавать знакомым собаку на это время или нанимать человека, чтобы ухаживать за ним, пока владельца нет дома.



Но такой позой собаки показывают, что доверяют вам и знают, что вы скоро вернетесь. Пес привык, что у вас есть дела каждый день и он должен проводить некоторое время в одиночестве.

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