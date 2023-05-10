Что можно сделать из старого зонта: оригинальные идеи

Несмотря на то, что зонтики изготавливают из прочного материала, не пропускающего воду, все же на сгибах он протирается и начинает протекать. В таком случае, казалось бы, остается только выбросить старый зонтик. Но на самом деле ему можно дать вторую жизнь, особенно если ее купол изготовлен из материала с красивым принтом, который вы очень любите.

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OBOZREVATEL предлагает несколько идей. Почти все они подойдут даже людям не очень знакомым с рукоделием.

Декоративные подушки

Принтованная ткань с яркими цветами или другими изображениями может стать красивой декоративной подушкой. Для этого купол зонта нужно снять с основания и разрезать на соответствующие куски, из которых сшить чехол. Он может быть односторонним, ведь ткани в зонте действительно немного. Вторую сторону можно сделать из однотонного текстиля. Чехол останется набить наполнителем до нужного вам объема и зашить. Поскольку такая подушка для сна не годится, ведь ее материал – это синтетика, она может служить только интерьерным украшением.

Креативная лампа

Небольшой зонтик можно превратить в креативный торшер. Для этого придется раскрыть его и отрезать ручку. Этим куполом можно украсить готовый каркас торшера и декорировать его по своему вкусу – стразами, бусинами, бахромой и т.д. Или вставить в него цоколь и вкрутить лампочку. Так же можно раскрытый зонтик подвесить вверх ногами за ручку и украсить его внутри гирляндой – такой светильник изготовить будет еще проще.

Вешалка из ручки

А что делать с отрезанной ручкой? Красивая загнутая ручка может стать удобным крючком, на который можно вешать вещи на плечиках. Лучше всего ручку присоединить к какому-либо основанию – декоративной гипсовой или пластиковой настенной фигуре. В этом случае такая функциональная вещь может стать акцентом в интерьере.

Крепкий шопер

Если вы не очень любите украшать дом подушками, крепкую ткань зонтика можно превратить в сумку-шопер. Технология та же: ткань срезают с зонта, кроят так, чтобы из нее вышли один или два прямоугольника (зависит от размеров зонта и желаемого объема шопера), сшивают и вшивают ручки. Одна сторона такой сумки может быть принтованная, а другая и ручки – однотонная. Также внутри можно при необходимости пришить карманы. Такой шопер будет весить очень мало и легко складываться.

Весенний декор

Зонтик-трость со сломанными спицами может стать дверным украшением, в которое можно вставлять цветы. Необходимо зафиксировать спицы, чтобы они не торчали в разные стороны и поместить внутрь зонтика небольшую вазу с водой или флористическую губку. Остается подвесить зонтик на дверях и поместить в него букет. Скажем, весенних тюльпанов, хорошо сочетающихся с ним по цвету.

Дождевик для собаки

В конце концов, если ваши навыки кройки и шитья позволяют, вы можете изготовить из ткани сломанного зонта плащ-дождевик для небольшой собачки. Такая одежда хорошо защитит животное от грязи в мокрую погоду.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как ухаживать за кроссовками, чтобы они хорошо выглядели даже после дождя.

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