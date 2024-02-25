Что можно сажать в марте в открытую почву: каким растениям не страшен холод

Март в наших широтах обычно еще слишком холодный, чтобы начинать активные огородные работы. Но некоторые культуры все же можно высадить в открытую почву, если точно знать, что они хорошо перенесут неустойчивую погоду и ночные заморозки.

OBOZ.UA поинтересовался мнением опытных огородников о том, что уже можно высаживать в марте. И какие работы нужно провести на огороде в первый весенний месяц.

Как только земля размерзнется, можно начинать высаживать в саду плодовые деревья и ягодные кусты. В частности, в марте пора сажать яблони, сливы, груши, черешни, абрикосы и орехи. Также можно высадить персики и вишни, если установилась теплая погода или вы живете в южных регионах. Из декоративных кустов в марте можно посадить сирень и жасмин.

Чтобы убедиться, что земля уже готова, проверьте ее наличие мерзлых комков. Как только они исчезнут, можно начинать работы. Но вкапывать в почву можно только саженцы, на которых еще не налились почки. В противном случае они могут не прижиться.

Важно также убедиться, что дневная температура не опускается ниже 5 градусов тепла. Регулярные заморозки могут нанести саженцам непоправимый ущерб. Также не стоит сажать растения в сухую погоду. Или же нужно тщательно поливать высаженное.

Что касается овощей, которые не боятся заморозков и готовы к высадке в открытый грунт уже в марте, то к ним можно отнести редис, ранние сорта моркови, зелень, свеклу и горох. Цветы можно высаживать следующие: львиный зев, петунии, эхинацея, колокольчики, астры.

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