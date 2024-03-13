Что можно посадить в саду под деревьями: десять идеальных вариантов для тени

Садоводам, имеющим небольшой участок, часто приходится выбирать между тем, что сажать – деревья или цветы. Ведь тень от деревьев часто препятствует пышному цветению или росту приземистой зелени, и получить все и сразу не получается.

Однако, опытные садоводы говорят, что все возможно, если знать, какие культуры процветают в тени. OBOZ.UA поинтересовался их советами на этот счет.

Гейхера

Неприхотливое растение имеет множество сортов с разным цветом листьев и цветов. На родине в Северной Америке встречается даже в экстремальных условиях. Поэтому простая тень ей не страшна.

Папоротник

Различные виды папоротника в природной среде произрастают в тенистых лесах и болотистой местности. Тень они любят больше солнечного света и способны процветать даже в очень темных низменностях.

Морозник

Первые бутоны этого цветка раскрываются еще когда не сошел весь зимний снег. Цветение можно наблюдать вплоть до середины лета. Вечнозеленые листья растения не требуют много солнечного света.

Ландыш

Эти нежные весенние цветы с декоративными широкими листьями лучше выращивать в контейнерах, потому что даже в самой глубокой тени растение процветает и быстро распространяется, захватывая все свободное пространство. При контролируемом выращивании ландыш чрезвычайно декоративен.

Хоста

Разнообразие видов растения позволяет собирать невероятно красивые композиции. Кроме декоративных листьев хоста также может похвастаться красивыми цветами. Растет она в любой тени и в значительном уходе не нуждается.

Гвоздика садовая

Чем может похвастаться садовая гвоздика, так это огромным разнообразием оттенков, которыми она цветет. При этом растение привлекает много насекомых-опылителей и совершенно не боится тени.

Купена

Этот тенелюбивый многолетник растет на низких изогнутых стеблях, а его бледно-зеленые листья имеют белую окантовку. Весной растение дает белые цветы-колокольчики, похожие на ландыши. Купена устойчива к болезням и вредителям.

Василисник

Низкорослые виды василисника произрастают даже на севере Европы, так что нехватка солнца их точно не испугает. Растение выспускает соцветия на высоких стеблях и цветет несколько недель. Тени в этом ему не препятствуют.

Живучка

Невысокое растение семейства губоцветных способно процветать в очень широком спектре условий. Возле живучки ощутимо замедляется рост сорняков. Но, как и ландыш, она достаточно инвазивна. Поэтому за распространением цветка нужно следить.

Хаконехлоя

Высокая и пышная трава, цветущая довольно невзрачными цветами. Хаконехлоа хорошо чувствует себя в тени, но холода не любит, потому просыпается поздно. Осенью ее листья приобретают чрезвычайно красивый розовый цвет.

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