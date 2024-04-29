Что можно подкармливать нитроаммофоской: как действует чудо-удобрение
Регулярные подкормки – залог щедрого урожая. Пригодится универсальное минеральное удобрение, в составе которого содержится азот, калий и фосфор. Применять нитроаммофоску следует в период вегетации, при этом обязательно нужно соблюдать основные условия: избегать прямого контакта с корнями растения и вносить удобрение только в предварительно увлажненную почву.
Нитроаммофоска подходит для большинства растений и используется для подкормки овощей, фруктов, цветов, декоративных кустарников и деревьев. OBOZ.UA рассказывает, как и когда правильно использовать удобрение.
В чем польза нитроаммофоски
Нитроаммофоска способствует быстрому развитию растений и может применяться как в сухом виде, так и в составе растворов.
Удобрение имеет много преимуществ:
- нейтрализует кислотность, что оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растений;
- поскольку в составе есть калий, удобрение достаточно универсальное, его можно использовать почти для всех культур в саду и на огороде;
- нитроаммофоска улучшает питание корневой системы;
- внесение удобрения предотвращает вымывание органических веществ из почвы.
Специалисты говорят, что при правильных нормах применение нитроаммофоски может увеличивать урожайность на 70%.
Для каких культур подходит удобрение
Нитроаммофоска подходит для широкого спектра садовых и огородных культур, в частности:
- Овощи: помидоры, огурцы, баклажаны, перец, корнеплоды (морковь, свекла, редька), лук кабачки, чеснок, зелень и другие;
- Плодовые деревья, кусты, ягоды: яблони, груши, вишни, клубника, малина, смородина, крыжовник, сливы, абрикосы, персики;
- Цветы: однолетние и многолетние цветы, розы, пионы, лилии, георгины, гладиолусы и т.п.;
- Декоративные кустарники: сирень, спирея, гортензия, туя, можжевельник, барбарис и другие;
- Деревья: березы, дубы, клены, липы, каштаны и другие.
Как применять удобрение
Особенности использования нитроаммофоски зависят от типа культур, которые вы будете подкармливать. В первую очередь следует ознакомиться с рекомендациями производителя. В период цветения и плодоношения вносить удобрения не следует.
Для применения в сухом виде нитроаммофоску в количестве 20-50 г на кв.м следует равномерно внести в грунт на глубину 5-10 см. Гранулы можно погружать вручную или сделать перекопку грядки. Обязательно нужно обильно полить участок после подкормки.
Жидкие подкормки готовят в расчете 1 столовая ложка препарата на 10 л воды. Раствор следует равномерно полить на грядке, при этом нужно избегать попадания удобрений на листья и стебли растений.
Совместима ли нитроаммофоска с другими удобрениями
В целом, нитроаммофоска совместима с другими удобрениями, но стоит быть осторожными. Если смешать нитроаммофоску со щелочными удобрениями: золой, известью, доломитовой мукой, есть риск испарения азота в виде аммиачного газа.
Если смешать нитроаммофоску с концентрированными растворами микроудобрений, есть риск возникновения ожогов у растений.
Нитроаммофоска может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому перед использованием следует позаботиться о мерах безопасности. Избегайте попадания средства на кожу, глаза и слизистые. Позаботьтесь о наличии защитных перчаток, очков и респиратора.
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