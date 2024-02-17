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Что критически запрещено добавлять в грунт для рассады и как самому приготовить идеальный

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
501
Что критически запрещено добавлять в грунт для рассады и как самому приготовить идеальный

Качество рассады зависит не только от посадочного материала, но и от состояния почвы. Учитывать следует кислотность, уровень воздухопроницаемости, химический состав субстрата и наличие полезных бактерий.

Огородники часто отчаиваются когда, несмотря на все старания, подбор оптимального полива и температурных показателей, рассада вырастает хилой и болезненной. Что критически запрещено добавлять в почву и как самому приготовить идеальный субстрат – читайте в материале OBOZ.UA.

Что нельзя добавлять в почву

Самая распространенная ошибка новичков – добавление в почву свежего навоза. Насыщенные компоненты могут повредить корневую систему. Следует использовать компост или перегной.

Свежие опилки – также нежелательный компонент. Они будут извлекать азот, необходимый для набора зеленой массы.

Народные лайфхаки по добавлению кофейной гущи – весьма сомнительная практика. Кофе уплотняет почву и может стать причиной грибковых заболеваний.

Также категорически запрещено добавлять вместо речного песка обычный строительный.

Что критически запрещено добавлять в грунт для рассады и как самому приготовить идеальный

Как приготовить идеальный субстрат.

За основу можно взять землю из собственного огорода, но она должна быть просеяна и продезинфицирована.

В качестве разрыхлителей стоит использовать вермикулит, перлит или песок. Эти компоненты влияют на структуру почвы и облегчают усвоение питательных веществ. Соотношение песка к почве должно составлять 1:3 или 1:4.

Идеальной подкормкой будут экологические удобрения – куриный помет, конский или коровий перегной, а также органоминеральные добавки. На литр грунтовой смеси специалисты советуют добавлять 3 г удобрений.

Следует периодически вносить в грунт известь или доломитовую муку из расчета 6 г на 1 л грунтовой смеси.

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