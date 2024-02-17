Что критически запрещено добавлять в грунт для рассады и как самому приготовить идеальный

Качество рассады зависит не только от посадочного материала, но и от состояния почвы. Учитывать следует кислотность, уровень воздухопроницаемости, химический состав субстрата и наличие полезных бактерий.

Огородники часто отчаиваются когда, несмотря на все старания, подбор оптимального полива и температурных показателей, рассада вырастает хилой и болезненной. Что критически запрещено добавлять в почву и как самому приготовить идеальный субстрат – читайте в материале OBOZ.UA.

Что нельзя добавлять в почву

Самая распространенная ошибка новичков – добавление в почву свежего навоза. Насыщенные компоненты могут повредить корневую систему. Следует использовать компост или перегной.

Свежие опилки – также нежелательный компонент. Они будут извлекать азот, необходимый для набора зеленой массы.

Народные лайфхаки по добавлению кофейной гущи – весьма сомнительная практика. Кофе уплотняет почву и может стать причиной грибковых заболеваний.

Также категорически запрещено добавлять вместо речного песка обычный строительный.

Как приготовить идеальный субстрат.

За основу можно взять землю из собственного огорода, но она должна быть просеяна и продезинфицирована.

В качестве разрыхлителей стоит использовать вермикулит, перлит или песок. Эти компоненты влияют на структуру почвы и облегчают усвоение питательных веществ. Соотношение песка к почве должно составлять 1:3 или 1:4.

Идеальной подкормкой будут экологические удобрения – куриный помет, конский или коровий перегной, а также органоминеральные добавки. На литр грунтовой смеси специалисты советуют добавлять 3 г удобрений.

Следует периодически вносить в грунт известь или доломитовую муку из расчета 6 г на 1 л грунтовой смеси.

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