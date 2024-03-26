Что делать в коридор затемнений: астрологи дали важные советы

Коридором затемнений называют период между затмениями Солнца и Луны, происходящими в незначительный промежуток времени. В это время космические энергии претерпевают существенные изменения, что влияет на эмоциональное и психическое состояние людей.

Весенний коридор затемнений продлится с 25 марта по 8 апреля. Астрологи дали важные советы по поводу того, чего не стоит делать в этот особый период, чтобы пережить его с минимальными рисками и потерями.

Что такое коридор затемнений

Начало таинственного коридора ознаменовало затмение Луны 25 марта. Ученые говорят, что лунные затмения происходят в среднем дважды в год, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются так, что Луна попадает в тень Земли. При этом не каждое затемнение полностью закрывает лунный диск. 25 марта произошло полутеневое затмение – Луна частично проходила сквозь яркую часть земной тени, и наблюдать можно было совсем незначительный эффект.

Человечество издавна считало затемнение зловещим знамением, так что ученые пытались рассчитать эти даты на годы, а то и на столетие вперед.

Что нельзя делать в этот период

Астрологи подчеркивают, что во время коридора происходят интенсивные энергетические воздействия, поэтому две недели перед затемнением и после него считаются эмоционально непростыми.

Весенний коридор затемнений проходит на оси Овен-Весы. Начался он с полутеневого лунного затмения в Весах, а конец периода приходится на затмение Солнца в знак Овна, когда Луна на 4,5 минуты полностью перекроет Солнце.

Затемнение вызывают эмоциональные качели, повышенную тревожность и неопределенность. В этот период следует сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциональным всплескам и точно не следует принимать важные решения.

Астрологи советуют воздержаться от следующих действий:

смены места работы;

смены места жительства;

подписание договоров и контрактов;

начала путешествий;

важных покупок;

вложение денег или оформление кредитов;

конфликтов;

расторжение отношений или начало новых;

переездов;

любых рисков.

Ранее OBOZ.UA подробно разъяснял, чем отметится астрологически солнечное затмение 8 апреля.

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