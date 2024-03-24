Тьма, ведущая к прорыву: чем отличится астрологически солнечное затмение 8 апреля

8 апреля 2024 года произойдет солнечное затмение. Оно будет не просто астрономическим явлением, а также окажет значительное влияние на нашу жизнь с астрологической точки зрения.

В астрологии солнечное затмение символизирует новые истоки, изменения и трансформации. Астрологи рассказали более подробно о том, как это событие повлияет на все знаки зодиака.

Солнечное затмение в Овне 8 апреля 2024 года, пик которого состоится в 20:17 по киевскому времени, обещает стать главным событием в космическом календаре.

Затмение повлияет на каждого

Затмение в астрологии также известно как соединение или встреча Солнца и Луны. Солнце, символизирующее эго и сердце, идеально соединится с Луной, что символизирует эмоции и желания.

Во время недолгого периода, пока спутник заслоняет Солнце, все знаки временно могут потерять ощущение реальности. Но впоследствии вы получите шанс встать на новый путь, о котором вы даже не мечтали.

Люди обычно концентрируются на том, что непосредственно видят перед собой, что нередко ограничивает их восприятие и не позволяет видеть возможности, которые дает вселенная. Однако полное солнечное затмение наконец-то поможет вам расширить сознание.

В этот лунный период мы все также ощутим эффект "угасания света". Не стоит боятся этого ощущения, ведь именно оно заставит все знаки зодиака взять на себя ответственность и проложить путь в счастливое будущее.

Хирон – комета "раненого целителя"

8 апреля 2024 года Хирон находится прямо у полного солнечного затмения. Он является символическим ключом, помогающим нам разблокировать мудрость, которая скрыта глубоко внутри.

Пора набраться мужества даже перед лицом сомнений. Признайте и поймите, что не все изменения, происходящие во время сезона затмений, негативны. Часто эти астрономические явления устраняют барьеры, препятствующие достижению истинной цели и назначения. Примите судьбу и доверьтесь космическому потоку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что земных знаков зодиака в апреле ждут серьезные изменения.

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