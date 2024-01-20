Что делать со старыми капроновыми колготками: интересные идеи

Капроновые колготки – вещь незаменимая, но очень хрупкая. Даже маленькая шероховатость или незначительная зацепка может стать причиной повреждения материала.

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Эксперты говорят, что колготы с небольшими недостатками могут оказаться полезными в хозяйстве. Где можно использовать старые капроновые колготки – читайте в материале OBOZ.UA.

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Еще наши бабушки использовали капрон для процеживания жидкости. Нужно только сложить материал в несколько слоев (в зависимости от толщины изделия) и прикрепить по краям емкости с помощью резинки.

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Если вдруг у вас не нашлось ситечка для просеивания муки, можно использовать чистые капроновые чулки. Издавна их использовали также в процессе приготовления сыра в качестве емкости для подвешивания продукта.

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Колготы можно использовать для создания домашних натуральных ароматизаторов. В сети есть много советов, как создать ароматические саше, и в качестве мешочков можно взять чулки. Для наполнения подойдут целебные травы, кофейные зерна, цитрусовая цедра и остатки хвои из новогодней елки.

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Капрон способен эффективно удалять пыль и грязь с поверхностей. Так что из поврежденных колготок можно сделать качественные домашние тряпки для мытья зеркал и окон. Просто сложите материал в квадрат и прошейте крест-накрест.

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Колготки даже помогут избавиться от моли. Эти насекомые питаются веществами, содержащимися в шерсти и меху, поэтому часто портят любимую одежду. Жизненный цикл моли короткий – от нескольких дней до нескольких недель, но этого достаточно, чтобы насекомое успело отложить огромное количество яиц. Ароматические травы отлично отпугивают моль. Надо взять старые колготки, наполнить их лавандой, розмарином, гвоздикой и сшить в форме подушечек. О других эффективных способах борьбы с вредителями – читайте в материале.

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Старые колготки также используют при окрашивании пасхальных яйц. Для этого одно яйцо нужно положить в капроновый мешочек, туго завязать и опустить в жидкость с красителем.

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Капрон незаменим в уборке. К примеру, он поможет собрать мелкие предметы, новогодние блестки или бисер с пола. Нужно надеть капроновое изделие на пылесос и пройтись по загрязненным местам – мелкие предметы останутся на поверхности капрона.

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Капрон пригодится и при очищении обуви. Просто попробуйте отполировать поверхность материалом – вы будете удивлены.

Ранее OBOZ.UА рассказывал, как нужно стирать капроновые колготки, чтобы они дольше прослужили.

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