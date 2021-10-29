Безусловно, у каждого ребёнка есть свои личностные характеристики, благодаря которым он может быть интересен в общении, или склонен к определённой деятельности. То есть его психологические особенности влияют, как на его характер, так и на успешность его занятий.

А начиная где-то с семи лет, и практически до совершеннолетия, одной из самых главных его обязанностей является – успешное получение школьного образования. И нередко, именно в этот период, к удивлению, и разочарованию родителей, казалось бы, умный и талантливый ребёнок может превратится в полного неудачника, которому обучение не даётся вовсе.

Этой проблеме посвящено много научных исследований. И сегодня я хочу вам, и в первую очередь родителям объяснить, что по этому поводу говорит современная наука Психология.

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Так вот первое, что нужно понять, это то, что, когда ребёнок начинает ходить в школу, он всегда переживает определённый уровень стресса. Стресс объясняется новым уровнем ответственности, и теми результатами, которых ждут от него учителя, а самое главное – его родные. Вообще надо отметить, многие родители считают, что "хороший ребёнок" – это тот, кто очень хорошо учится сразу по всем предметам. Поэтому и неудачи с ошибками воспринимают крайне негативно, откровенно говоря об этом своему ребёнку.

В результате таких действий, возникает печальный парадокс: родители, пытаясь своей негативной реакцией заставить ребёнка учиться лучше, на деле, сами того не понимая, ещё больше усугубляют эту ситуацию. Дети, особенно с чувствительной нервной системой, остро реагируя на такое отношение, начинают ещё больше страдать из-за низкой самооценки. И этот фактор обязательно сказывается на их обучении, ведь тогда они начинают избегать сложных заданий и уроков – это я уже про школьные прогулы говорю.

Именно так на ученика накладывается "клеймо неудачника" не только в обучении, но и в общении со сверстниками. А когда наступает переходный возраст, с его гормональным взрывом, тогда характер подростка может очень быстро перемениться, до полного неповиновения родителям. Но в таких обстоятельствах, "клеймо неудачника" обязательно останется. И вот тут до попадания в банду хулиганов, или ещё в какую-нибудь асоциальную группу, уже остаётся один шаг. Таким образом ребёнок может очень быстро пройти путь от простого школьного неудачника, до полного неудачника уже во взрослой жизни. Кстати, я более детально разбирал эту проблему в своей предыдущей статье.

Но что же необходимо предпринять для того чтобы предотвратить, или прекратить сползание своего ребёнка в социальную яму?

Для этого я даю несколько простых советов, с пояснениями:

1)Никогда не сравнивайте успехи своего ребёнка с достижениями более успешных детей, или взрослых. Ребёнка полезно сравнить с ним самим, и обязательно хвалить за улучшение результатов. Пример: если сегодня ваш ребенок в диктанте сделал хотя бы на одну ошибку меньше, чем в предыдущем, на этот момент надо обязательно обратить его внимание. А ещё подбодрить, если сегодняшний результат оказался хуже предыдущего. Ведь не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает.

2) Разрешите своему ребёнку совершать ошибки. Без ошибок нет опыта, а без него не будет и успеха. Поэтому не драматизируйте ошибки, а вместо это приучайте его делать свой выбор, принимая осознанные решения. И постоянно напоминайте своему сыну, или дочке, что даже если они и совершат ошибку, вы никогда от них не отвернётесь и будете всегда любить их таким, какими они есть. Это будет способствовать укреплению вашего взаимного доверия, и приведёт к ещё более искренним выражению, ваших самых светлых чувств.

3) Делайте свой основной акцент не на школьных оценках, а на тех знаниях, которые ваш ребёнок смог усвоить. Да, школьные оценки имеют своё значение, в смысле того, как ребёнок реагирует на те предметы, которые ему преподают. Однако не все школьные предметы могут быть ему интересны. Ведь большинство детей имеет склонность к определённому типу знаний и навыков. Не зря же их делят на тех, кому интересны гуманитарные науки, и на тех, кому больше нравятся науки точные. Поэтому лучше говорить с ребёнком не про оценки, а про то, что ему больше всего запомнилось на занятиях. И что ему показалось наиболее интересным и полезным.

3) Обязательно хвалите своего ребёнка не только за конкретные результаты, но и за попытку их достичь. Как мы уже выяснили, у ребёнка может быть большой интерес к одним школьным предметам, и практически никакого к другим. Поэтому, если у вашего ребёнка уже сформировался "синдром неудачника", в тех дисциплинах, которые ему не интересны, то тогда с позитивом отмечайте само его стремление эту ситуацию исправить. И хвалить за такое стремление ребёнка надо всегда, а не только тогда, когда он просто тихо сидит, не мешая взрослым заниматься своими делами…

5) Обязательно найдите ту сферу деятельности, которая вашему ребёнку интереснее, чем все остальные. Открою вам один маленький секрет – если взрослому человеку, а особенно ребёнку, удаётся определить то направление деятельности, которое нравится ему настолько, что он готов делать это даже бесплатно – это и есть идеальная для него дорога, к полному успеху уже во взрослой жизни. Вот для этого, как можно чаще общайтесь со своими детьми, стараясь понять, что интересно в первую очередь им. И в каком направлении они хотели бы развиваться во взрослой жизни. Ведь именно такой путь, мало того, что даётся нам легче всего, так ещё и каждый успех энергетизирует нас позитивом, вдохновляя на постоянное и искреннее самосовершенствование.

Подытожив сказанное выше, только добавлю в конце, что дети, особенно с чувствительной нервной системой, часто воспринимают свои неудачи, именно, как поражения. Но ещё не умея проигрывать, они могут сами каждое такое "поражение" воспринимать, как что-то фатальное и непоправимое, поскольку считают, что теперь от них могут отвернуться близкие друзья и подруги. И вот тут, уважаемые родители, вам очень важно быть рядом, чтобы объяснить ребёнку, хотя бы своими словами выражение, которое принадлежит Макиавелли:

"У победителя много друзей, но только у проигравшего они настоящие". И пусть ваше общее стремление к новым успехам и чувство полного взаимопонимания, уже никогда вас не покидают.