Что делать с белым налетом на листьях кабачков: как спасти кусты

Одна из самых неприятных вещей, которые можно увидеть в своем огороде – это белый налет на листьях кабачка или другой тыквенной культуры. К сожалению, это симптом болезни, которая способна погубить все растение, если не принять меры как можно быстрее.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет о мучнистой росе. Это грибковое поражение, вызывающее высыхание и гибель не только листьев, но и плодов. Начинать борьбу с ним нужно, как только вы заметите первые проявления.

Хорошая погода – причина развития болезни

Заражению кабачков и других огородных культур мучнистой росой способствует хорошая погода. Теплые и сухие условия, а также большие колебания уровня увлажненности субстрата из-за полива создают идеальные условия для возбудителя. Именно поэтому в периоды теплой солнечной погоды нужно особенно внимательно следить за появлением признаков мучнистой росы.

Как распознать мучную росу?

Первый тревожный симптом – появление белого налета, похожего на просыпанную муку. С течением времени он начинает буреть и переходит в темно-коричневый. В таком случае возбудитель распространяется не только на листья, но и цветы и молодые побеги. Если болезнь не лечить, она достаточно быстро уничтожит все растение.

Можно ли срезать поврежденные листья?

Опытные садоводы утверждают, что именно обрезка поврежденных частей растения является первым шагом в борьбе с болезнью. Это позволит предотвратить распространение возбудителя.

Компостировать такие листья нельзя ни при каких обстоятельствах. Их нужно сжечь, а инструменты, которые использовались для обрезки, продезинфицировать.

Домашние средства от мучнистой росы

Опрыскивания для борьбы с возбудителем болезни можно приготовить самостоятельно. Они будут более экологичными и безопасными, чем химические фунгициды. Понадобятся только доступные ингредиенты.

Спрей на основе чеснока

Чтобы приготовить это средство, возьмите 10 зубчиков чеснока, залейте их литром кипятка и оставьте настаиваться на ночь. На следующий день жидкость процедите, добавьте к ней 3 столовые ложки рапсового масла и тщательно перемешайте. Этот концентрат нужно разбавить четырьмя литрами чистой воды и опрыскать полученным средством растения. Для эффективной борьбы с инфекцией повторяйте процедуру каждые три-четыре дня.

Спрей на основе пищевой соды и хозяйственного мыла

Разведите одну чайную ложку пищевой соды в двух литрах воды и добавьте 5 мл жидкого хозяйственного мыла или такое же количество твердого разведенного в воде. Мыло позволит средству дольше продержаться на листе. Тщательно перемешайте жидкость и опрыскайте ею кабачки и другие овощи, на которых заметили следы мучнистой росы. Такую обработку нужно повторять каждые три дня.

Как предотвратить появление мучнистой росы?

Чтобы облегчить борьбу с возбудителем, не сажайте растения слишком плотно. Само соблюдение расстояния может сдержать распространение любых грибковых заболеваний, не только мучнистой росы.

И избегайте чрезмерного удобрения. Особенно это касается азотной подкормки. Слишком обильное внесение таких препаратов может снизить стойкость кабачков к появлению болезни.

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