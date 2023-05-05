Что делать, если укусил клещ: спасительные советы

Теплый сезон – время, когда с прогулки на природе можно вернуться с нежелательным попутчиком. Да, речь именно о клещах. Эти членистоногие, питающиеся кровью, могут переносить опасную болезнь – клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Именно поэтому избавиться от клеща нужно как можно скорее.

Видео дня

Существует немало народных советов, как это сделать, но большинство из них – мифы и ложные рекомендации. OBOZREVATEL рассказывает о правильном алгоритме действий, как избавиться от клеща в домашних условиях.

Главное правило – не медлить, ведь чем дольше клещ находится в вашем теле, тем больше возбудителей он может передать. Поэтому не откладывайте процедуру ни на мгновение.

Место, куда присосалось членистоноге, обработайте спиртом. Если вы используете инструмент, вроде пинцета, его тоже продезинфицируйте.

Захватывайте клеща поближе к головке. Вытащить нужно всего кровососа, постаравшись не разрывать его на части.

Хороший способ как следует захватить клеща – это обмотать его петлей из обычной нити. Также можно приобрести специальную петельку или пинцет, например в аптеке или зоомагазине. Она должна как можно плотнее прилегать к телу клеща. Поднимать его нужно, скручивая концы ниточки и подтягиваю их вверх – так он выйдет вместе с головой.

Когда кровосос будет полностью извлечен, место укуса нужно еще раз обработать спиртом. А клеща немедленно раздавить, потому что он, если окажется самкой, может дать потомство и вы получите проблему уже у себя дома.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вытащить клеща у собаки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.