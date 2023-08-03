Что делать, чтобы ребенок не боялся воздушной тревоги: как помочь малышам

Детская психика уязвима и слабая, а звуки сирены, взрывов, тревожность и переживание за близких негативно влияет на ментальное здоровье детей. Их иммунитет еще не сформирован, и им гораздо труднее воспринимать такие стрессовые ситуации.

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По словам врачей, у малышей чаще проявляется страх опасности и они прячутся под кровать или в шкаф. Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" рассказала, как помочь малышам не бояться воздушной тревоги.

Дети все воспринимают по-другому и опираются на поведение и эмоции родителей. Поэтому следует помнить, что чувства и реакция близких оказывают значительное влияние на состояние ребенка.

Чтобы успокоить малыша и снизить тревогу, взрослому необходимо научиться сохранять спокойствие, избегать психологических напряжений в семье и сформировать для ребенка личный навык замены.

Навык замены поможет ребенку проявлять стресс, не прячась под кровать или в шкаф, или любое другое место во время тревоги. Нужно научить ребенка сразу подходить к родителям, когда он испытывает тревожность и страх. В таком случае обнимите и успокойте малыша.

Так, тревожность заменяется теплом и нежностью. Затем почитайте малышу книгу, включите любимый мультик или дайте игрушку.

Также помните, что родители – это пример и наставники для ребенка, поэтому ваша реакция на стресс может негативно отразиться на психике малыша. Сохраняйте спокойствие и старайтесь овладевать своими эмоциями.

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