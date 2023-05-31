Что делать, чтобы пионы дольше стояли в вазе: полезные лайфхаки

Пионы – роскошные цветы, которые одинаково хорошо смотрятся как на клумбе или в садике, так и в букете. Но если на кусте они цветут пару недель, то в воде редко когда чувствуют себя хорошо лучше пары дней. Впрочем, существует несколько лайфхаков, как продлить жизнь букету из пионов.

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OBOZREVATEL поинтересовался уловками флористов. Помогут несколько простых действий и недорогие подручные средства из домашней аптечки.

Если пионы немного подвяли во время транспортировки, реанимировать их поможет холодная ванна. После того, как они полежат в воде, стебли нужно будет подрезать под острым углом, чтобы получить максимально возможную площадь для впитывания воды.

Лучше всего обрезать пионы под струей холодной воды или погруженными в воду. В идеале длина среза должна составлять 3-5 сантиметров. Также необходимо удалить все листья, которые попадают внутрь вазы – они могут ускорить загнивание цветка.

А чтобы продлить свежесть самих лепестков, в воду хорошо будет добавить обычный аспирин. На 1 литр воды достаточно будет 1 таблетки. Хорошо сработает также борная кислота в пропорции 0,5 чайной ложки на литр. Эти вещества сдержат развитие бактерий в воде и создадут кислую среду, которая поддержит свежесть цветов.

Ну и напоследок совет по размещению вазы с цветами. На букет не должны попадать прямые солнечные лучи. Они обожгут лепестки пионов и ускорят их высыхание. Идеальным местом станет полузатененный прохладный уголок без сквозняков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить пионы в почве, чтобы они цвели пышнее и дольше.

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