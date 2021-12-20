Что будет с телом, если 2 минуты в день стоять в планке: результаты эксперимента

Всего две минуты в день на выполнение упражнения "планка" и окружающие заметят у вас улучшение осанки. Регулярные занятия также скажутся на вашей окрепшей брюшной группе мышц, на состоянии шеи, плечевого пояса, спины и поясницы – они расправятся и примут правильное положение.

Своим опытом выполнения упражнения поделился блогер Даршак Рана. Он признался, что к физическим упражнениям его подтолкнул лишний вес и образовавшийся животик. Тогда он решил начать эксперимент – делать упражнение "планка" по две минуты в день на протяжении месяца.

Он признался, что выбрал именно это упражнение, так как многие другие блогеры рассказывали, что оно действительно укрепляет тело. Кроме того, ему подходило то, что оно не требовало больших затрат по времени, а делать его можно было в любом месте, где есть ровная поверхность.

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"Я видел, как люди делились своим опытом о том, как регулярное выполнение планки помогает им наращивать пресс с кубиками. Я хотел проверить, правда ли это. Что еще более важно, я хотел посмотреть, смогу ли я подтолкнуть свое тело к снижению веса", – написал Рана.

Он признался, что изначально был настроен на поражение. Так как он попросту не верил, что лишь две минуты в день могут дать хорошую физическую форму.

"Но знаете, что? Я не только выполнил задание, но и продолжил его выполнять. Фактически, сегодня 42-й день, и моя задница ​​сильнее, чем когда-либо!" – поделился блогер.

Учитывая свой позитивный опыт, он решил рассказать, что конкретно ему дало регулярное выполнение этого упражнения.

Рана признался, что изначально был напуган. Он прочитал в интернете, что для многих это упражнение оказалось слишком трудным и предполагал, что окажется в числе тех, кто не осилит его. Однако, как подчеркнул блогер, все оказалось не так уж плохо.

Первая неделя ему далась сложно. Казалось, что он ввязался в борьбу со своим телом, которое не могло выдержать положенные две минуты, а потому он остановился на 65 секундах. Но к концу данного срока он все же справился и к тому же выбрал позицию, из которой ему было легче становится в планку и выходить из нее.

На второй неделе он отметил изменения в прессе. На животе стало меньше жира, спина была сильнее, а саму "планку" держать стало легче, запястья уже не ныли во время выполнения упражнения. И он стоял в планке 95 секунд.

На третьей неделе блогер уже был уверен в себе и выполнял упражнение положенные две минуты.

"Мое тело адаптировалось к задаче планки примерно через две недели ежедневного выполнения упражнений. Я стал жадным и захотел еще немного подтолкнуть себя. Я пообещал ввести еще один двухминутный подход на четвертой неделе", – рассказал он.

На четвертой неделе он отметил явные улучшение: подтянутый зад, крепкий пресс, он уже не уставал во время выполнения упражнения. Кроме того, его тело стало более гибким. Тогда он решил продлить эксперимент.

"На пятой неделе "планка" уже стала моей второй натурой. Гибкость больше не была проблемой. Я чувствовал себя сильным. Упражнение помогло мне улучшить осанку, сделав приседания и отжимания легче, чем когда-либо прежде. Мой пресс тоже показал признаки улучшения", – написал блогер.

Рана признался, что только на шестой неделе после регулярного выполнения упражнения он стал нравиться себе в зеркале.

Сожглись калории;

Осанка стала ровной;

Появился пресс, рельефы мышц на ногах и руках;

Улучшилось настроение;

Наладился метаболизм;

Стал более сосредоточенным во время выполнения любых задач.

"Если вы спросите меня, работает ли ежедневная двухминутная планка, я отвечу: да, без сомнения. Но это непросто, и это не произойдет в одночасье. Если вы хотите получить сильные мышцы живота в течение двух месяцев, выполняя планку каждый день, тогда у вас впереди тяжелая работа", – написал блогер.

"Помните, что планка – это не просто упражнения для укрепления корпуса. Оно воздействует на все ваше тело. Планка требует задействования рук, ног и мышц живота, что делает упражнение комплексной тренировкой", – подчеркнул Рана.

Чтобы выполнить планку надо лечь на пол лицом вниз, переложить вес на предплечья и удерживать тело прямо от плеч до щиколоток.

"Держите спину прямо: представьте, что вы пытаетесь удлинить позвоночник и прижать его к полу. Это поможет держать мышцы живота в напряжении. Убедитесь, что ваши ягодицы не торчат в воздухе вверх: это приведет к ненужной нагрузке на нижнюю часть спины. Напрягите мышцы живота: это поможет поддержать позвоночник и предотвратит нежелательные движения. Убедитесь, что ваша голова, шея и плечи находятся на одной линии со спиной: в противном случае вы начнете ощущать напряжение в шее. Удерживайте позицию как можно дольше: для начала стремитесь хотя бы к 30 секундам, постепенно увеличивая время", – дал совет блогер.

Он также предупредил, что если выполнять упражнение неправильно, то это может кончится плачевно.

Когда вы не держите спину ровно, вы можете излишне напрягать поясницу;

Если ваши ягодицы торчат в воздухе, вы также можете напрячь поясницу;

Неправильная стойка может вызвать воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной;

Кроме того, если не напрягать мышцы живота, может возникнуть боль в шее;

Если голова, шея и плечи не на одной линии со спиной, вы можете почувствовать напряжение в шее;

Наконец, слишком долгое удержание неправильного положения может привести к длительной боли в спине.

"Обязательно поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, такие как боли в области таза, недавние роды, вы перенесли операцию, страдаете ожирением, имеете слабые или плохо функционирующие мышцы тазового дна и т. д. А во время занятий пейте много воды и делайте перерывы по мере необходимости и обязательно сосредоточьтесь на своем дыхании и думайте о результате!" – подбодрил он.

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