Что будет, если не бороться с вшами у человека: шокирующие последствия показали на видео

Если вовремя не обнаружить вшей и не начать лечение, это может привести к ужасающим последствиям. Уже через месяц в волосах и на голове будут жить примерно 20 тысяч паразитов.

Видео дня

Важно не пропустить первые симптомы появления педикулеза. Аккаунт TikTok @whatifshow показал поразительное видео о том, сколько вшей могут поселиться на вашей голове, если с ними не бороться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вши очень быстро переносятся от больного человека через щетки, расчески, полотенца и личный контакт.

Чаще паразиты встречаются у детей младшего школьного возраста.

Важно не пропустить первые симптомы появления вшей:

сильный зуд головы

чувство ползания по коже головы

язвы на коже головы

ранки на коже головы от царапин

Вши также могут вызвать чувство общей слабости, которое бывает при простуде или гриппе.

Уже через две недели после заражения волосы будут покрыты крошечными белыми яйцами, известными как гниды.

Через неделю взрослые особи начнут появляться и ползать по коже головы. Вши быстро размножаются, откладывая 6-10 гнид в день. Эти гниды могут размножаться десятками тысяч.

Кроме зуда, вши приносят и неприятный запах. Это объясняется скоплением микробов.

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