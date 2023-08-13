Чему в СССР все учили немецкий язык: объяснение

"Я в школе учил немецкий" – эта фраза, популярная среди старшего поколения, обычно означает, что человек не знает ни английского, ни немецкого, да и вообще не владеет иностранными языками. Задумывались ли вы когда-нибудь, чему в СССР учили немецкий или в крайнем случае французский язык?

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После Второй мировой языком международного общения становится английский, однако в советских школах вплоть до периода перестройки массово преподавали немецкий. OBOZREVATEL разбирался, чему в СССР учили немецкий и французский языки и как перешли к английскому.

Британская империя была крупнейшей колониальной державой мира, однако в начале ХХ века английский в странах восточной и центральной Европы не приобрел массовой популярности. Языком дипломатии и культуры считался французский, а немецкий называли языком научного сообщества. Большинство научных трудов были написаны именно на немецком. Международные мероприятия проводились на французском и немецком, поэтому смысла изучать английский на континенте тогда почти не было.

В СССР изучали немецкий именно потому что его считали языком науки. Образованный человек тех времен, свободно говоря на немецком, мог читать любую литературу и научные труды в оригинале.

Ситуация несколько изменилась после Второй мировой войны. Ненависть к врагу перешла и на язык. Страны массово отказывались от обязательного изучения немецкого языка в школах и университетах. США стали сверхдержавой, английский стал языком международного общения.

Однако в СССР не торопились переходить на изучение английского. Во время Холодной войны главным врагом стали Соединенные Штаты. Чтобы предоставить школьникам выбор в изучении языка, пришлось бы перерабатывать всю систему образования. Переход на английский в СССР очень затянулся. Когда весь цивилизованный мир фактически становился англоязычным, в Союзе продолжали преподавать немецкий в качестве основного и единственно доступного иностранного языка. Только при перестройке появилась возможность выбирать.

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