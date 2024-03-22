Чем заменить шпатель, если нужно быстро устранить недостаток стены: гениальный лайфхак

Есть простой способ исправить неровность на стене даже без использования шпателя. Если вы обнаружили на стене трещину, пузыри, повреждения или другие недостатки, которые нужно срочно исправить, а под рукой нет профессионального инструмента – не беда.

Можно исправить повреждения с помощью популярной вещи, которая уже есть в вашем кошельке. Чем заменить шпатель в форс-мажорной ситуации, рассказало издание House Digest.

Простой лайфхак

Прочная пластиковая карта является более гибкой по сравнению со шпателем, что делает ее более эффективным инструментом для создания равномерного распределения материала. Кроме того, смыть шпатлевку из пластика довольно легко. Конечно, не стоит брать банковские карты, пригодятся разнообразные накопительные или дисконтные из сетевых магазинов.

Пошаговая инструкция

В сети показали, как выровнять стену с помощью карты.

Для начала удалите какие-либо воздушные пузыри или неровные части на стене. Лучше всего осторожно сделать это с помощью маленького ножа.

Специалисты рекомендуют использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить края вокруг поврежденного участка – вам совсем не нужны лишние выступающие фрагменты.

Когда поврежденный участок стал гладким, в ход идет пластиковая карта. Выберите плоскую пластиковую карту без каких-либо тисненых букв или цифр. Нанесите немного материала на карту, как на шпатель.

Дождитесь полного высыхания шпатлевки – это обычно длится от одного до двух часов. В некоторых случаях шпатлевка может вдавливаться в стену и создавать неровную поверхность. Если это произошло, нанесите материал еще раз, пока стена не станет ровной.

Тщательно отшлифуйте участок до тех пор, пока не сможете плавно провести пальцем по стене. Затем очистите гипсокартонную пыль вокруг и покрасьте поверхность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем в комнате после ремонта ставят свежемолотый кофе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.