Чем заменить на кухне фольгу: умные трюки

Алюминиевая фольга – универсальная вещь на кухне. Ее используют не только для выпечки, но и для хранения пищи, обматывая ею бутерброды или создавая импровизированный контейнер или крышку.

Но часто бывает, что фольга заканчивается в самый ответственный момент. Чем ее можно заменить – рассказало издание House Digest.

Можно воспользоваться силиконовыми ковриками для выпечки, пищевыми обертками из пчелиного воска, пергаментной или вощеной бумагой. Хотя эти варианты могут быть не столь универсальными, но они являются прекрасной альтернативой, когда вы окажетесь в безвыходной ситуации.

Специалисты отмечают, что альтернативу фольге следует искать в том числе из-за негативного влияния этого металла на окружающую среду. Боксит, материал, из которого очищают алюминий, часто добывают в тропических лесах, то есть обширные территории просто вырубают и расчищают в рамках процесса добычи бокситов.

Следует учесть, что фольга поглощает тепло, поэтому дно блюда может стать хрустящим, если использовать его для выпечки.

Силиконовые коврики для выпечки – отличный вариант для тех, кто заботится об окружающей среде, поскольку их можно использовать многократно. Эти коврики также антипригарные, что упрощает процесс уборки. Очищайте коврики теплой или горячей водой и мягким моющим раствором после каждого использования. Пергаментная бумага обеспечит более равномерное выпекание.

Если вы используете фольгу для хранения продуктов, есть несколько альтернатив, таких как пищевые обертки из пчелиного воска, пергаментная или вощеная бумага и, конечно же, пластиковые или стеклянные контейнеры.

Обертки из пчелиного воска – экологически чистый продукт, который будет полезен в процессе хранения пищи. Нужно просто сделать форму вокруг верхушек банок, контейнеров или даже вокруг сыров или фруктов. Помните, что пищевые обертки из пчелиного воска никогда нельзя подвергать сильному нагреву, поскольку они растают. Между использованием мойте обертки теплой водой с мылом.

Пергамент не столь поддается формированию, как пищевые обертки из фольги или пчелиного воска. Что касается вощеной бумаги, то этот материал прекрасно подходит для защиты продуктов во время хранения в холодильнике или в морозильной камере, но имейте в виду, что этот материал нельзя сильно нагревать.

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