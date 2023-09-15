Чем заменить кондиционер для белья: эффективные дешевые аналоги

Эксперты по стирке утверждают, что использование кондиционера для белья – не лучшая идея. Он скапливается в волокнах ткани и приводит к тому, что оно становится жестким и теряет яркость. К тому же он может содержать вредные вещества и оседать внутри стиральной машины, чем провоцировать появление в ней плесени. Но что делать, если хочется иметь эффект смягчения и ароматизации вещей и не иметь всех этих проблем?

Существует несколько хороших альтернатив, которые помогут освежить вещи без вреда. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее эффективных.

Белый уксус

Эта натуральная кислота растворяет частицы извести от жесткой воды и остатки моющих средств в ткани, а также устраняет неприятные запахи. При этом сам свой специфический аромат на вещах не оставляет. Просто добавьте во время полоскания половину стакана уксуса в лоток для кондиционера.

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Сода

Добавление соды к стиральному средству помогает отрегулировать кислотность и жесткость воды, а также смягчает ткань и устраняет посторонние запахи. Более эффективно будет использовать не пищевую, а кальцинированную соду, она одновременно усилит действие стирального средства. Просто добавьте ее по инструкции. Если вы используете пищевую соду, перед стиркой всыпьте половину стакана порошка в барабан машины.

Лимонный сок

Лимонный сок или раствор пищевой лимонной кислоты действует по тому же принципу, что и уксус. И добавлять его нужно так же – полстакана средства во время этапа полоскания.

Шерстяные мячики для сушки

Сначала эти мячики задумывались как способ механически смягчать ткани во время машинной сушки. Они взбивают вещи, когда они крутятся в барабане машины, что не позволяет им смяться и стать жесткими. А еще они снимают статическое электричество с тканей. Дополнительно на них можно нанести несколько капель любимого эфирного масла, которое ароматизирует одежду. Но в стиральной машине эти мячики использовать нельзя.

Орехи мыльного дерева

Это на 100% растительное средство дает достаточно пены, чтобы убирать в доме и ухаживать за волосами и кожей. Но орехами можно заменить и только кондиционер. Положите 4-5 плодов в хлопчатобумажный мешочек и поместите в барабан машины со стиркой. Далее стирайте вещи, как всегда. Вы получите их более мягкими и свежими, чем всегда.

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