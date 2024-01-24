Чем убрать стойкие пятна с матраса: домашний способ

Пятна на матрасе – проблема почти неизбежная. Во-первых, он контактирует с телом, пусть даже через простыню, а это постоянная причина возникновения загрязнений. Во-вторых, немногие действительно способны воздержаться от употребления в постели пищи и напитков, что тоже приводит к появлению пятен. Ну и конечно свою роль здесь играют дети и домашние животные.

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Такие загрязнения не совсем безобидны. Они могут стать питательной средой для развития бактерий и плесени. Поэтому OBOZ.UA публикует рецепт простого самодельного средства, которое позволит почистить матрас в домашних условиях.

Все, что вам понадобится для борьбы с пятнами на матрасе, это немножко пищевой соды и белый уксус. Вместе они вступают в реакцию, во время которой разрушаются даже стойкие загрязнения, но не страдает ткань.

Для того чтобы почистить матрас, насыпьте немножко соды на пятно. А потом побрызгайте на соду уксусом. Они сразу начнут пениться. В ходе этой реакции активно выделяется углекислый газ – именно его пузырьки разрушают грязь. Пятно буквально распадается у вас на глазах. Действует такое сочетание даже на засохшую кровь.

Но при этом следите, чтобы матрас не намокал из-за большого количества уксуса. Поверхность должна оставаться увлажненной, а не мокрой. Переувлажнение матраса может привести к появлению плесени и грибка.

Оставьте соду с уксусом действовать на 30 минут. После этого соберите остатки средства бумажным полотенцем или пылесосом с насадкой для мягкой мебели и тщательно промокните очищенное место от влаги.

Не торопитесь сразу же покрывать матрас чехлом. Сначала дайте ему полностью высохнуть. Чтобы ускорить высыхание, откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.

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