Как быстро отчистить герметик в ванной от плесени: помогут продукты из кухни

Ванная комната может стать настоящим оазисом черной плесени. Грибковые споры очень быстро размножаются в темном влажном помещении с недостаточной циркуляцией воздуха.

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Не стоит воспринимать плесень только как косметический дефект. Грибок на стенах приводит к проблемам со здоровьем: от аллергии и дерматитов до болезней дыхательных путей. Эксперты издания Express рассказали, как быстро отчистить герметик в ванной.

Эффективное средство

Плесень растет во влажной среде, поэтому ванная комната является самым распространенным местом, где появляется грибок. Особенно уязвим белый герметик возле душа и ванны.

Натуральное чистящее средство без химикатов может быстро уничтожить плесень и сделать ванну блестящей и чистотой.

В основе средства – белый уксус, мягкая кислотность которого эффективно расщепляет и уничтожает грибковые споры. Поскольку прямой контакт с плесенью может быть опасен, следует надевать перчатки, прежде чем приступать к работе. Кроме того, кислотный состав уксуса может раздражать чувствительную кожу.

Пошаговая инструкция

Налейте белый уксус в емкость с пульверизатором и распылите на пораженные участки. Кислоте нужно время, чтобы подействовать. Оставьте уксус на герметике не менее, чем на пять минут. Для большей эффективности потребуется больше времени. Протрите герметик тканью из микрофибры, смоченной в чистой воде.

Пищевую соду можно использовать для удаления остатков плесени и пятен. Есть несколько вариантов. Можно смешать соду и воду в пропорции одну чайную ложку соды на два стакана воды, налить раствор в пульверизатор и обработать поверхности.

Либо просто втирайте соду в загрязненные места, используя чистящую губку, пока плесень полностью не исчезнет. После этого участок можно промыть чистой теплой водой и еще раз сбрызнуть белым уксусом.

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