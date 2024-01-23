Как быстро отчистить герметик в ванной от плесени: помогут продукты из кухни
Ванная комната может стать настоящим оазисом черной плесени. Грибковые споры очень быстро размножаются в темном влажном помещении с недостаточной циркуляцией воздуха.
Не стоит воспринимать плесень только как косметический дефект. Грибок на стенах приводит к проблемам со здоровьем: от аллергии и дерматитов до болезней дыхательных путей. Эксперты издания Express рассказали, как быстро отчистить герметик в ванной.
Эффективное средство
Плесень растет во влажной среде, поэтому ванная комната является самым распространенным местом, где появляется грибок. Особенно уязвим белый герметик возле душа и ванны.
Натуральное чистящее средство без химикатов может быстро уничтожить плесень и сделать ванну блестящей и чистотой.
В основе средства – белый уксус, мягкая кислотность которого эффективно расщепляет и уничтожает грибковые споры. Поскольку прямой контакт с плесенью может быть опасен, следует надевать перчатки, прежде чем приступать к работе. Кроме того, кислотный состав уксуса может раздражать чувствительную кожу.
Пошаговая инструкция
- Налейте белый уксус в емкость с пульверизатором и распылите на пораженные участки.
- Кислоте нужно время, чтобы подействовать. Оставьте уксус на герметике не менее, чем на пять минут. Для большей эффективности потребуется больше времени.
- Протрите герметик тканью из микрофибры, смоченной в чистой воде.
Пищевую соду можно использовать для удаления остатков плесени и пятен. Есть несколько вариантов. Можно смешать соду и воду в пропорции одну чайную ложку соды на два стакана воды, налить раствор в пульверизатор и обработать поверхности.
Либо просто втирайте соду в загрязненные места, используя чистящую губку, пока плесень полностью не исчезнет. После этого участок можно промыть чистой теплой водой и еще раз сбрызнуть белым уксусом.
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