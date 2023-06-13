Чем полить розы, чтобы пышно цвели и лучше пахли: простое удобрение

В июне начинается сезон цветения роз, который длится в зависимости от сорта цветов до глубокой осени. Поэтому вопрос, чем подкормить розы, остается актуальным на протяжении всего лета.

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Как выяснил OBOZREVATEL, опытные садоводы советуют использовать для этого соль Эпсома. Она также известна как английская соль. Это природный минерал (семиводный сульфат магния), который используется в различных областях – косметике, медицине, пищевой промышленности, а также как удобрение для растений. Розам он помогает поддерживать яркий цвет и выраженный запах цветов.

Чем полезна соль Эпсома для растений?

Содержащиеся в английской соли элементы помогают растениям – как цветам, так и овощам – правильно развиваться. Магний и сера, из которых состоит минерал, повышают их устойчивость к болезням и вредителям.

Также эти вещества способствуют полноценному фотосинтезу и помогают растениям усваивать питательные вещества из почвы или удобрений. Подкормка солью Эпсома помогает лучше укоренить молодые черенки, выращивать растения без деформирования стеблей и листьев, делать цветение более пышным, а урожай богаче. То есть польза средства для сада и огорода вполне очевидна.

Как понять, что розам нужна соль Эпсома?

На растении, которое называют королевой цветов, иногда могут сморщиваться и деформироваться листья, на них появляются желтые пятна. Это свидетельствует о нехватке серы, от которой страдает роза. Если же растению не хватает магния, цветы получаются менее яркими и не столь ароматными. С каждой из этих проблем поможет справиться английская соль.

Как использовать соль Эпсома для роз?

Лучше всего вносить это средство под цветы с помощью полива. Обычно для приготовления подкормки достаточно двух столовых ложек на четыре литра воды. Именно в такой пропорции роза в полной мере усваивает содержащиеся в английской соли вещества.

Подкормку этим средством можно проводить раз в месяц. Ослабленные розовые кусты – раз в две недели до полного выздоровления. Но в таком случае концентрацию соли в воде снижают вдвое. В четыре литра воды добавляют только одну столовую ложку средства.

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