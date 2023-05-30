Чем подкормить смородину в июне: удобрения, которые значительно увеличат урожай

Июнь – очень важный месяц для садоводов, выращивающих ягодные кусты. Именно в это время на них начинает формироваться завязь, и нужно сделать так, чтобы растение получило максимум пищи, чтобы урожай был богатым и вкусным.

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OBOZREVATEL узнал советы опытных дачников, как ухаживать за смородиной в этот период. Ее можно подпитать разными типами удобрений. И вот как это сделать.

Минеральные удобрения

Лучше всего смородина усваивает смеси с концентрированными быстродействующими солями. К примеру, фосфорно-калийные удобрения. На один куст нужно взять 10-12 г суперфосфата или 8-10 г сульфата калия. Эти вещества растворяют в воде и подливают раствором растение.

В период формирования завязи можно воспользоваться золой. Ее рассыпают по грунту и смешивают с его верхним слоем. Под черную смородину советуют закладывать 100-150 граммов на куст, под другие виды – 200 граммов на куст.

Органические удобрения

Органические удобрения, такие как компост или перегной, можно вносить на протяжении всего лета, ведь они не содержат азота. Также их можно использовать как мульчу после полива растений. А вот как правильно использовать органику для подкормки смородины.

Перепревший навоз

Это удобрение разбавляют с водой в соотношении 1:5 и настаивают 3-4 дня. На каждый взрослый куст понадобится ведро такого раствора. Молодому достаточно и половины.

Птичий помет

Здесь разведение должно быть более концентрированным 1:2. Жидкости тоже нужно дать настояться, а затем подливать ею кусты в аналогичном предыдущему способу количестве.

Самодельные удобрения

Любая из этих подкормок не заменит полноценно органические или минеральные удобрения, но хорошо поддержит здоровье смородины. Вот как их готовить.

Шелуха картофеля

Крахмалистые очистки заливают водой в соотношении 1:1 и настаивают в течение месяца. Полученный таким образом концентрат разводят водой в десять раз. Под один куст нужно внести ведро такой жидкости.

Крахмал

Также можно изготовить схожую по составу подкормку из готового крахмала. 100 граммов сухого вещества разводят 2,5 литрами воды и варят что-то вроде киселя. Это количество разводят в ведре воды и подливают полученной жидкостью один куст.

Хлеб

Свежий или черствый хлеб складывают в ведро, заливают водой и накрывают крышкой. Он должен настояться в теплом месте в течение недели. Время от времени средство перемешивают. Когда жидкость будет готова, ее процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:10.

Сорняки

После прополки огорода изъятые сорняки можно сложить в бочку, залить водой, накрыть пленкой и оставить на 1-2 недели на солнечном участке. Со временем средство начнет бродить и на нем образуется пена, а цвет жидкости станет светлее. В этот момент удобрение можно считать готовым. Этот концентрат тоже разбавляют водой 1:10.

Кофейная гуща

Это хороший способ насытить почву азотом. К тому же использовать такую подкормку очень просто. Гущу просто подсыпают под куст и смешивают с верхним слоем земли. По мере подливания смородины, она будет получать подпитку из кофе.

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