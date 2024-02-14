Чем подкормить смородину сразу после зимы и каких ошибок следует избегать

Чтобы дать сочный и сладкий урожай ягод, куст черной смородины интенсивно потребляет необходимые для этого вещества, быстро истощая почву. Поэтому без должного ухода после урожайного года растение может начать давать мелкие и кислые ягоды. А значит, подкармливать землю под смородиной крайне важно.

Эксперты утверждают, что для подкормки этого ягодного куста нужны как минеральные удобрения, так и органика. Причем ключевыми являются подкормка ранней весной, когда растение еще окончательно не проснулось, и осенью – после сезона плодоношения. OBOZ.UA рассказывает, как и чем сделать это правильно. И как избежать типичных ошибок.

Чем подкормить смородину весной

Просыпаться после зимы ягодный куст начинает с первым теплом. В это время смородина нуждается в азоте, чтобы сформировать новые крепкие ветви и здоровые листья, а также калии и фосфоре, которые поддержат цветение.

Чтобы обеспечить ее этими элементами, после схода снега можно посыпать землю под смородиновым кушом селитрой, мочевиной или сульфатом аммония. Мочевину также вносят в виде раствора. Для этого ее следует развести из расчета 10 граммов на 10 литров воды и использовать такое количество готовой жидкости на 1 квадратный метр земли. Хорошим выбором также станет нитроаммофоска. Ее берут из расчета 25 граммов на 10 л воды. Такой раствор комплексно снабжает смородину минералами.

Из органических удобрений растение нуждается в поливе настоянными на воде куриным пометом и навозом. Выдерживать их нужно в течение недели, после чего разбавить водой и подлить кусты. Вносить органику под растение в чистом виде не следует. Смородина плохо переносит избыток удобрений и ее лучше подкормить немного меньше, чем переусердствовать с питательными веществами.

Как смородину подкармливают во время цветения

Когда кусты начинают зацветать, они нуждаются в фосфоре и калии. Потому в этот период лучше всего использовать нитроаммофоску или суперфосфат. Из органических удобрений подойдут настой коровяка, древесная зола или костная мука. На этом этапе тоже следует относиться к подкормке смородины с осторожностью.

Осенняя подкормка смородины

После завершения сезона кустам смородины нужно дать возможность восстановить силы. На этом этапе растение снова нуждается в калии и фосфоре, так что суперфосфат или сульфат калия будут уместны для ухода за ягодой. Подходящую смесь вносят в грунт вокруг куста на глубину 5-7 см сразу после тщательного полива.

Из органических удобрений для смородины осенью хорошо применять компост. Им покрывают почву вокруг куста. Под каждое растение используют примерно ведро готовой компостной смеси.

Как не ошибиться в уходе за смородиной

Прежде всего, важно правильно защищать ягодный куст от болезней и вредителей. Растение очень чувствительно к так называемым "натуральным" средствам, как мыло, перец или чеснок. Они только нанесут ей дополнительный ущерб. Поэтому лучше полагаться на специализированные средства – инсектициды, фунгициды и т.д.

Вторая ошибка – это думать, что растение будет хорошо себя чувствовать себя без дополнительного полива. Да, смородина относительно хорошо переносит засуху, но это плохо сказывается на ее урожайности. Поэтому хотя бы раз в 2 недели под каждый куст нужно вносить примерно 2 ведра воды.

Ну и, наконец, использование кипятка для защиты растения. Некоторые огородники считают, что горячая обработка способна уничтожить вредителей и инфекции на кусте. На самом деле кипяток только повредит почки на растении. Поэтому от такого ухода лучше отказаться.

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