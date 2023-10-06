Чем подкормить озимый чеснок перед посадкой и как вырастить крупные головки: советы огородников

В октябре заканчивается время, когда еще можно посадить в землю озимый чеснок. Это ускорит сбор урожая в следующем году. Но его можно также увеличить – сделать головки крупнее и сочнее – если правильно подкормить растение перед посадкой.

OBOZREVATEL поинтересовался секретами огородников, как сажать овощи осенью. Они рассказали о подкормке и методах высадки растения для получения максимального результата.

Подкормка

Озимому чесноку требуются в первую очередь фосфорно-калийные удобрения. Эти вещества можно найти в обычной древесной золе. Ее можно просто рассыпать по грядке перед тем, как перекопать. Средство берут из расчета 100-200 г сухого вещества на квадратный метр площади.

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Также можно приготовить жидкую подкормку на основе золы. Для этого килограмм золы нужно залить десятью литрами воды и оставить настаиваться на два-три дня, время от времени помешивая. Этим настоем поливают грядку из расчета 10 литров на квадратный метр.

Посадка

Чеснок, особенно озимый, не любит высадку на большую глубину. Маленькие зубцы достаточно закопать на 5-6 см максимум, большие – на 8-10 см. Можно даже меньше, это растению не повредит.

Чтобы семена не провалились на глубину сами, их высаживают в плотную землю и закладывают строго вертикально. Рыхлая почва будет проседать и зубцы чеснока окажутся на слишком большой глубине. А посадка под углом снижает урожайность.

Также не стоит сильно укрывать чеснок мульчей. Это морозоустойчивое растение, хорошо переносящее природные зимние условия. Поэтому мульчирование чесночной грядки должно быть очень умеренным.

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