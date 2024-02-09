Чем подкормить орхидею, чтобы она зацвела: два нехитрых метода

Чтобы орхидея обильно и долго цвела, ей необходима регулярная подкормка. Растение живет в очень бедном субстрате, поэтому важно обеспечивать его всем необходимым отдельно.

Эксперты указывают, что при этом очень важно не переборщить, ведь растение плохо переносит избыток питательных веществ. OBOZ.UA рассказывает о двух самодельных удобрениях, которые помогут правильно ухаживать за цветком.

Цитрусовая вода

Обогатите воду для полива орхидеи витаминами в микроэлементы из апельсина. Для этого понадобится всего один плод. Помойте его как следует и снимите кожуру, а затем поместите эту кожуру в блендер и измельчите. Получившуюся массу залейте 10 литрами воды и оставьте настаиваться на ночь. Утром настой процедите и снова залейте в большую емкость. В эту емкость погрузите орхидею для полива. Минут через 10 она сама впитает все, что ей необходимо, из цитрусовой воды. Далее дайте горшку с растением стечь и верните его на место.

Рисовая вода

Удобрением, богатым необходимыми растению минералы (азот, калий, фосфор), является рисовая вода. Готовится она так же легко: возьмите горсть крупы, положите ее на дно большой кастрюли и залейте отстоянной мягкой водой. Очень скоро вода в кастрюле станет мутной и приобретет беловатый цвет. Это значит, что пора процедить ее от зерен и можно использовать для полива цветка методом погружения.

Применять каждый из этих методов чаще раза в месяц не следует. Орхидея плохо переносит избыток подпитки, это может повредить ее корни.

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