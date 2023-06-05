Чем подкормить лук в июне: головки будут вдвое больше

Июнь – очень важный месяц, если вы хотите собрать хороший урожай лука. В это время как раз формируются луковицы и по состоянию перьев можно определить, насколько успешно проходит этот процесс и помочь растению правильной подкормкой.

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OBOZREVATEL рассказывает о признаках того, что луку не хватает питательных веществ. И как восполнить их нехватку с помощью дешевого и доступного средства.

Если перо лука стало тонким и слабым, а его оттенок стал бледным, это означает, что растению ощутимо не хватает азота. Помочь с этим может карбамид, также известный как мочевина.

Именно это вещество при использовании не изменяет реакцию почвы в сторону более кислой, как делают некоторые удобрения. Это важно, ведь лук плохо переносит подобное изменение.

Чтобы приготовить удобрение, понадобится:

карбамид – 20 граммов;

вода – 10 литров.

Вещество следует тщательно размешать в воде и внести методом полива под каждое растение. После этого лук проливают обычной водой. Такая обработка позволяет азотному удобрению глубже проникнуть в корни растения и подействовать быстрее и эффективнее. Обработку необходимо повторить через 10-14 дней.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда правильно окучивать картофель, чтобы получить большой урожай.

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