Чем подкормить капусту после высадки в почву: удобрения, которые пригодятся в июне и июле
Подкармливать капусту следует в несколько этапов. Первое внесение удобрений начинают через две недели после высадки рассады в почву. Последнее оптимально провести в конце июля или начале августа.
Для полноценного роста и развития растения нужны удобрения с содержанием азота. Чем подкормить капусту для богатого урожая – читайте в материале OBOZREVATEL.
Чем подкормить капусту
Через 10-14 дней после высадки рассады на грядку опытные огородники рекомендуют внести в грунт следующие удобрения:
- аммиачную селитру;
- суперфосфат;
- мочевину;
- коровяк.
Вторую подкормку начинают в начале июня. Фосфорные и калийные удобрения будут способствовать формированию большого и прочного кочана, поэтому а этом этапе можно использовать:
- нитрофоску;
- азофоску;
- сульфат аммония; куриный помет;
- коровяк.
Последнюю подкормку проводят в конце июля или начале августа. Лучше всего использовать суперфосфат, нитрофоску или коровяк.
Для поздних сортов полезной будет и четвертая подкормка. Повторить последний этап внесения удобрений можно за три недели до сбора урожая.
Рецепты для первой подкормки
Раствор мочевины
Ведро наполняем прохладной водой, добавляем 1 столовую ложку мочевины и поливаем капусту под корень.
Жидкий коровяк
В ведре воды разводим 0,5 л жидкого коровяка. Тщательно перемешиваем и поливаем капусту.
Аммиачная селитра
1 столовую ложку аммиачной селитры разводим в ведре воды и производим вечерний прикорневой полив.
Рецепты для второй подкормки
Удобрение из нитрофоски
Для полива готовим специальный раствор. В ведре воды разводим 2 столовых ложки нитрофоски и тщательно перемешиваем до полного растворения.
Птичий помет или коровяк
Для приготовления июньской подкормки из птичьего помета разводим его с водой в пропорции 1:15. Аналогично коровяк разводим в воде в соотношении 1:10.
Третья подкормка
Есть несколько вариантов третьей подкормки. В ведро с водой добавляем:
- 40 г сернокислого калия, или
- 2 ст.л. суперфосфата, или
- 500 мл древесной золы.
Одним из этих растворов следует поливать капусту под корнем.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно поливать капусту.
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