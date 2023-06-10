Чем подкормить капусту после высадки в почву: удобрения, которые пригодятся в июне и июле

Подкармливать капусту следует в несколько этапов. Первое внесение удобрений начинают через две недели после высадки рассады в почву. Последнее оптимально провести в конце июля или начале августа.

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Для полноценного роста и развития растения нужны удобрения с содержанием азота. Чем подкормить капусту для богатого урожая – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем подкормить капусту

Через 10-14 дней после высадки рассады на грядку опытные огородники рекомендуют внести в грунт следующие удобрения:

аммиачную селитру;

суперфосфат;

мочевину;

коровяк.

Вторую подкормку начинают в начале июня. Фосфорные и калийные удобрения будут способствовать формированию большого и прочного кочана, поэтому а этом этапе можно использовать:

нитрофоску;

азофоску;

сульфат аммония; куриный помет;

коровяк.

Последнюю подкормку проводят в конце июля или начале августа. Лучше всего использовать суперфосфат, нитрофоску или коровяк.

Для поздних сортов полезной будет и четвертая подкормка. Повторить последний этап внесения удобрений можно за три недели до сбора урожая.

Рецепты для первой подкормки

Раствор мочевины

Ведро наполняем прохладной водой, добавляем 1 столовую ложку мочевины и поливаем капусту под корень.

Жидкий коровяк

В ведре воды разводим 0,5 л жидкого коровяка. Тщательно перемешиваем и поливаем капусту.

Аммиачная селитра

1 столовую ложку аммиачной селитры разводим в ведре воды и производим вечерний прикорневой полив.

Рецепты для второй подкормки

Удобрение из нитрофоски

Для полива готовим специальный раствор. В ведре воды разводим 2 столовых ложки нитрофоски и тщательно перемешиваем до полного растворения.

Птичий помет или коровяк

Для приготовления июньской подкормки из птичьего помета разводим его с водой в пропорции 1:15. Аналогично коровяк разводим в воде в соотношении 1:10.

Третья подкормка

Есть несколько вариантов третьей подкормки. В ведро с водой добавляем:

40 г сернокислого калия, или

2 ст.л. суперфосфата, или

500 мл древесной золы.

Одним из этих растворов следует поливать капусту под корнем.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно поливать капусту.

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