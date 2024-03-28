Чем подкормить голубику, чтобы была лучше магазинной: секреты дачников

Все больше украинских огородников начинают выращивать у себя на участке голубику – при правильном подходе эта ягода не нуждается в сложном уходе. Но иногда они бывают разочарованы результатом, ведь урожай получается не таким сладким, как голубика из магазина.

Исправить ситуацию поможет правильная подкормка растения. OBOZ.UA узнавал секреты экспертов, которые помогут вырастить крупную и действительно вкусную ягоду. Начать придется с внесения соответствующих сезона удобрений уже весной.

Как правильно подкармливать голубику

Всего работы по улучшению почвы под ягодой можно разделить на два типа. Первый – это обеспечение правильной кислотности, ведь голубика хорошо растет и дает урожай только на кислых почвах. За этим нужно следить постоянно, чтобы оптимальные условия сохранялись все время.

А вот подкормку весной под ягоду нужно вносить дважды. Первый раз – в конце марта или начале апреля, когда на кустах начинают набухать почки. Это позволит растению расти достаточно активно и наращивать необходимую зеленую массу. Второй раз пищу необходимо добавлять после того, как голубика отцветет, чтобы обеспечить ей успешную закладку завязи. Этот период приходится на май или начало июня.

Осенью кусты подкармливают однажды. После сбора урожая голубика нуждается в фосфоре и калии, чтобы хорошо перезимовать.

Чем подкормить ягоду весной

Для самой первой в сезоне подкормки голубики лучше всего подойдут азотсодержащие удобрения. Они помогут растению с образованием лиственной массы и цветением. Лучше всего воспользоваться на этом этапе сульфатом аммония или нитроаммофоской. Подойдут также мочевина или аммиачная селитра. Для начала как следует полейте растения, затем высыпьте необходимую дозу удобрения под куст, а после накройте почву мульчей, чтобы азот хорошо усвоился.

После цветения для формирования завязи растению требуются сульфат калия и сульфат магния. Именно эти удобрения помогут вырастить крупные, сочные и поистине сладкие ягоды. Для внесения такой подпитки выбирайте тёплую погоду, в идеале – утром или вечером после дождя.

Какие удобрения не подойдут голубики

Для подкормки ягоды ни в коем случае не подходят пепел, помет, навоз или перегной. Эти средства снижают кислотность, делают его более щелочным. А в таких условиях голубика не может дать действительно хороший урожай.

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